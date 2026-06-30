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▲郭台銘（左）與曾馨瑩（右）結婚多年育有3名子女，一家人常常一起出遊。（圖／翻攝自曾馨瑩IG@hsin_ying_tseng）

75歲鴻海集團創辦人郭台銘（郭董）近日因傳出與一名謝姓女球友互動曖昧，而引發爭議，就連賈永婕都疑似發文開酸，為好友曾馨瑩抱不平。但其實，郭台銘與曾馨瑩自2008年結婚後，感情都非常甜蜜，郭董還在2024年豪砸6.24億元現金買信義區豪宅送給愛妻，日前也傳出他將名下2500張鴻海股票轉讓給曾馨瑩，寵妻模樣讓眾人超羨慕。《NOWNEWS今日新聞》也為各位讀者回顧郭台銘跟曾馨瑩認識原因，以及郭董的超狂寵妻紀錄。說到郭台銘跟曾馨瑩的緣分，就不能不提到關鍵人物林志玲。在2007年2月，郭台銘邀請名模林志玲在尾牙上表演探戈，而當時，曾馨瑩就是林志玲的舞蹈老師，負責指導兩人排舞。郭台銘在練習過程中，深深被曾馨瑩認真教學、專業且充滿氣勢的模樣所吸引，並對她一見鍾情。在尾牙結束幾個月後，郭台銘跟曾馨瑩因工作與舞蹈教學互動增加，感情迅速升溫。2007年底，媒體拍到兩人同遊澳門，戀情因而曝光。而隔年兩人不甩24歲年齡差，正式步入禮堂、修成正果，還陸續生下了2女1子。據悉，郭台銘在追求期間，曾對曾馨瑩坦言自己很欣賞她。他也曾公開表示，選擇與曾馨瑩交往及結婚的理由，是因為在她身上看到了「真善美」，而且「在她的身上聞不到錢的味道」，大方向妻子示愛。婚後郭台銘也大開寵妻模式，曾馨瑩曾透露私底下的郭台銘會親自為她煮水餃、炒飯，展現大企業家私下居家、溫柔的一面。除此之外，在送禮方面，郭董也毫不手軟，曾不只一次為曾馨瑩買房，2024年還傳出無貸款砸下約6.24億元現金，一口氣買下台北市信義區豪宅「首席公館」同層兩戶。據悉，該筆交易最受矚目的是4個車位總價高達3700萬元，平均單一車位要價約925萬元，創下全台最貴車位紀錄。而今年3月，郭台銘又傳出將名下2500張鴻海股票，採取「贈與」方式給妻子曾馨瑩，以當時股價229元計算，郭董這份「寵妻大禮」市值高達約5.73億元台幣，超大手筆讓眾人驚呆，只能說郭董的寵妻方式，真的不是一般人能模仿得來的。