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受到颱風外圍環流影響，台北市內湖區時隔20年再度發生嚴重淹水，對此民進黨台北市長參選人沈伯洋與議員參選人共同召開記者會，對此高嘉瑜提及，當時淹水之際大家忙著抽水、借抽水馬達，市府沒有任何一個人來關心，同時間研考會主委在上政論節目，更提及有藍委私下透露地方立委李彥秀剛從美國趕回來，「請問李彥秀委員，到底是在享受加州的陽光，還是有在關心內湖的水災？」高嘉瑜表示，今天特別開這個記者會，就是希望能夠幫內湖爭取更多的補助，這次的淹水是繼2001年納莉風災以來，第一次而且這麼大規模的淹水。很多災民損失慘重，覺得這些補助是杯水車薪。高嘉瑜也提及，可是大家要問的是，淹水到底是天災還是人禍？因為現在蔣萬安、李四川都說是因為降雨量過大，所以如果下次又再下大雨、極端氣候一直下大雨，那內湖是要一直淹水嗎？所以這問題到底在哪裡？6月25日淹水的時候，蔣萬安人在哪裡？當天11時進駐所謂災害應變中心，一直到下午2時許，自己在內湖問民眾說市府有沒有官員來關心，完全沒有看到任何一個人。高嘉瑜說，當時淹水之際大家忙著抽水、借抽水馬達，市府沒有任何一個人來關心，同時間研考會主委在上政論節目，大家也質疑港湖立委李彥秀人在哪裡？自己私下有聽到藍委說，李彥秀剛從美國趕回來，因此要請問李彥秀，「到底是在享受加州的陽光，還是有在關心內湖的水災？」高嘉瑜也提到，隔天上午8時許蔣萬安來快閃發慰問金，然後隨便發、到處發，發到樓上住戶也能拿到錢，昨天還被區公所循線追回，硬把錢拿回來，那市長連發錢都發不好，還能夠期待他能夠治水嗎？至於民眾質疑水溝到底有沒有清，高嘉瑜說，數據顯示柯文哲任內清了2萬2000條、700萬立方公尺，但是蔣萬安只清了1萬2000條、400萬立方公尺。結果自己剛好跟研考會主委殷瑋在同一個節目上，結果卻說因為之前清得很乾淨、清得很多，所以只剩下這些可以清，這是台北市府的說法，大家能夠接受嗎？此外還有黃泥沙從合宜來，高嘉瑜說，自己透過影片看到，當時從內湖慈濟保護區滾滾而下的黃沙，包括成功路四段的土石流邊坡滑落，包括碧湖公園現在有一個興建工程。所以這些的水土保持，在工程施作過程中有沒有做好相關的防護？而李彥秀昨天到內湖開記者會，說是民眾在私地種菜、民眾種甘蔗樹。高嘉瑜說，試問內湖哪裡有甘蔗樹？而且甘蔗也不是長在樹上的。說就是因為民眾沒有做好水土保持，所以才淹水。那蔣萬安、李四川說是因為降雨量過高。最後高嘉瑜說，台北市災害應變中心到底在開什麼？然後隔天來發錢，隨便亂發後還把民眾錢追回去，那這樣市府真的讓民眾情何以堪，所以希望蔣市府能夠行行好，面對問題、解決問題、檢討問題，不要每次把問題都推給天氣、推給別人，永遠不檢討自己。