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韓國國家足球隊結束了本次 2026 北中美世界盃的慘澹征程，於今（30）日凌晨抵達仁川國際機場。然而迎接他們的並非英雄式的歡迎，而是數百名憤怒球迷的排山倒海的怒吼與羞辱。由於本次世界盃成績創下隊史新低，韓國民眾對大韓足球協會（KFA）及總教練洪明甫的不滿情緒徹底爆發，機場現場更發生了向足協主席投擲「狗飼料」的激烈衝突。據南韓媒體報導，當大韓足球協會主席鄭夢奎（Chung Mong-gyu）現身於仁川機場入境大廳時，一名憤怒的民眾突然朝他丟擲疑似「狗飼料」的異物，現場隨即陷入混亂。這是繼2014年巴西世界盃慘敗後，南韓足球高層再次於機場遭到「物品投擲」的屈辱對待，顯示球迷對於足協腐敗與無能的憤怒已達到極限。同一時間，現場約300名集結的球迷高舉著「韓國足球已死」的抗議橫幅，並伴隨著鼓聲高喊「洪明甫滾蛋！」、「從韓國消失！」等口號，氣氛極度緊繃。為了防範網路上揚言要在機場「動武」的威脅，仁川機場當日部署了高達160名警力戒備，以往代表隊歸國時常見的慰勞儀式全面取消。身為本屆世界盃災難性戰績的主導者，總教練洪明甫在抵達機場後並未回應任何媒體詢問。面對記者的採訪請求，他全程保持沉默，在警方的嚴密保護下，僅僅花了30秒便迅速搭上接駁巴士離去。這種避而不談的態度，與他在28日記者會上「辭職態度傲慢」的表現如出一轍，進一步激化了輿論。目前南韓國內對洪明甫的抨擊已達到全民公憤的程度，甚至有餐廳業者張貼公告，公開禁止洪明甫進入店內消費。曾作為 2002 年世界盃隊長、被譽為南韓足球「傳奇」的洪明甫，如今在國內的聲譽已跌至谷底。這場憤怒背後，隱藏著大韓足球協會長期的體制腐敗。洪明甫在2024年被選為國家隊主帥的過程，被質疑存在程序不正義與鄭夢奎的「不當介入」。根據首爾警察廳29日的表態，警方將針對此案進行「全面且積極的調查」。除了執法人員的介入外，韓國政界亦紛紛表態。甚至有傳聞指出，連南韓政壇高層都對洪明甫的無能執教表達不滿。南韓足球界正處於一場史無前例的信任危機中，這場「狗飼料」羞辱事件，無疑是南韓民眾對腐敗體制與無能教練最沉痛的抗議。隨著司法調查即將啟動，南韓足協的醜聞黑幕，預計將在接下來的司法與國會聽證會中被全數揭露。