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林淑芬：立院人員去跟行政部會要求換便當有損形象

林淑芬：100元便當已不符市場行情 行政院都120元

立法院：將合理調整餐食採購價格

民進黨立委林淑芬日前大抱怨立法院中午只吃100元便當很寒酸又很難吃，引起輿論熱議。對此，她今（30）日澄清指出，外界將她發言簡化為「100元便當沒有尊嚴」並非事實，她真正要討論的是立法院會議便當採購制度長期未調整，已造成實務困難。她指出，立法院便當預算偏低，甚至常出現委員會人員向行政院各部會交換便當的情況，影響立法院形象。林淑芬並認為，近年食材、包材、工資與運輸成本上漲，100元標準已難符合市場行情，立法院應檢討採購單價上限、縮短付款週期或提供彈性付款方式，建立更符合現況的採購制度。針對輿論熱議，林淑芬今表示，外界對她提及立法院100元便當議題有所討論，甚至將發言簡化為「100元便當沒有尊嚴」，這並非事實，也非她的原意。她真正希望討論的是立法院會議便當採購制度長期未調整，已衍生許多實務問題，亟需立法院正視。林淑芬提到，由於立法院便當預算較低，所以經常出現立法院委員會人員跟行政院各部會要求交換便當。立法院作為國家最高民意機關，沒有必要因為採購制度長期未調整，而經常依賴跟行政機關交換便當來解決問題。這已經損及立法院形象，並非正常、也非應長期存在的制度安排。林淑芬也說，目前立法院各委員會訂購便當，均採按月結算付款，部分中小型便當業者因資金週轉壓力，無法負擔龐大的月結帳款，因此不願承接立法院訂單，導致各委員會可選擇的供應業者越來越少，增加立法院承辦人員採購作業的困難。另一方面，近年食材、包材、基本工資及送便當的運輸成本也持續上漲，100元便當已難以符合目前市場行情。林淑芬認為，行政院各機關已將會議便當採購上限調整為120元，立法院卻仍維持100元標準，導致符合預算的店家日益減少，供餐選擇及穩定性均受到影響。因此，她要求立法院通盤檢視現行會議便當採購制度，包括檢討會議便當採購單價上限，以及研議縮短付款週期或提供更具彈性的付款方式。討論這項議題，不是為了要求吃更貴的便當，而是希望建立一套符合現況、兼顧採購效率與市場實務的制度，讓立法院的採購制度與時俱進。對此，立法院稍早也針對林淑芬的抱怨做出回應，其指出由於近年原物料與人事成本上漲，現行便當採購單價已難符合市場行情，也使供應商難以維持品質。立法院說，將參考其他機關採購單價，檢討並合理調整餐食採購價格，以反映真實物價；同時也會控管採購數量，落實精準訂餐、避免浪費。