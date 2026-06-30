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▲郭台銘的媽媽初永真（左），很喜歡曾馨瑩（右）這個媳婦。（圖／翻攝自 IG@hsin_ying_tseng）

▲郭台銘（左）和曾馨瑩（右）昔日在外界眼中是恩愛夫妻，近日卻因為女球友事件，讓各方觀感有些複雜。（圖／翻攝自 IG@hsin_ying_tseng）

《富比世》評估身價約155億美元的鴻海創辦人郭台銘，近日被《壹蘋新聞網》報導與謝姓女球友互動密切，受到各方矚目。他與另一半曾馨瑩雖有24歲的差距，在外界眼中始終感情甜蜜，他更曾透露，已逝的媽媽對於媳婦非常欣賞，還曾跟曾馨瑩的雙親保證：「將來台銘如果欺負你女兒，我會打他罵他直到他道歉為止。」郭台銘與曾馨瑩伉儷情深的形象，深植大眾心中。他曾經提到去年11月去世的媽媽生前對曾馨瑩的喜愛：「第一次帶她見媽媽，不知怎的，媽媽就非常喜歡這位動靜得宜、清秀美麗的女孩，媽媽一直跟我說這個女孩好，我選定了，你不要再挑了。」還主動請人去說媒、安排跟曾馨瑩的家長見面。在席間，郭台銘的媽媽就說道：「我跟你們保證，將來台銘如果欺負你女兒，我會打他罵他直到他道歉為止。」對於曾馨瑩，郭台銘曾形容：「我是『一見鍾情』，相處後『日久生情』，步入婚姻。這兩則成語完美地描述我們能長久維繫的情感。」並曾表示：「我很早就體悟到，財富的意義有限，金錢終究無法買來愛情與親情的陪伴，感謝馨瑩帶給我完整的愛情，為我建構起溫暖的親情。」兩人相識的過程，在外人眼裡也頗傳奇。當初郭台銘是為了在鴻海的尾牙上有段節目，要跟林志玲一起跳探戈，於是也請了她的舞蹈老師曾馨瑩來教跳舞，就因此結下彼此的緣分。郭台銘跟劉嘉玲、林志玲都傳過緋聞，最後卻是與曾馨瑩擦出火花、結為連理，還留下一句名言：「我在她身上聞不到金錢的味道。」突顯出她獨特的作風與氣質，至今還被人津津樂道。過去郭台銘對曾馨瑩是相當肯定的，認為她在婚姻裡，保有自主與獨立，維持自己舞蹈的興趣，並且以慈善為終生職志。而且她除了照顧婆婆無微不至外，也顧及婆婆的興趣，陪打麻將，聽蔡琴、費玉清的音樂會。她更把跟郭台銘生的3個孩子照顧得很好，既溫柔又不放縱，讓他曾說道：「對馨瑩，我只有滿滿的愛與感激。」也難怪各方對於女球友事件都感意外，想知道風波如何收場。