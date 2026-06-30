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萬家福、樂家康正式登場！APP、LOGO同步更新

▲統一集團30日凌晨完成品牌轉換，量販店改名「萬家福」、超市改名「樂家康」，全新APP、官網及品牌識別同步啟用。（圖／記者黃韻文翻攝）

全新品牌正式亮相！全場吐槽新名字：還是會叫家樂福

「這就像一些雜貨五金的店名，應該會撞名」、「不土會死」。多數人也直言，短時間內實在難以改口，「我以後還是會叫家樂褔吧，就像黑人牙膏一樣」、「好的，家樂福」、「舊家樂福」、「名字改是改，但叫歸叫，叫家樂福，大家已經印在腦海裡了，改不了」。

▲許多網友直呼不習慣，認為未來仍會繼續稱呼「家樂福」，也有人期待新品牌能延續過去商品選擇與服務特色，保留陪伴消費者近40年的經營精神。（圖／記者朱永強攝）

家樂福（Carrefour）品牌正式退出台灣市場！隨著品牌授權到期，統一集團30日凌晨完成品牌轉換，量販店改名「萬家福（Prosperity Plaza）」、超市改名「樂家康（Uni-Prosperity）」，全新APP、官網及品牌識別同步啟用，全台近300家據點也陸續完成更新。不過，新名稱曝光後，許多網友直呼不習慣，短時間內仍會習慣喊「家樂福」，也有人希望品牌雖然改名，但商品特色與服務品質能夠維持不變，讓消費者逐步適應全新品牌。統一集團終於公布全新品牌，未來量販店將以「萬家福」經營，鎖定大型量販市場，並以「萬種商品、萬種幸福」作為品牌核心理念，強調一次購足、多元選擇的購物體驗。至於社區型超市則改名為「樂家康」，品牌主軸定調為「為你精選，生活美好」，聚焦日常採買需求，商品涵蓋生鮮蔬果、即食熟食及各式生活用品，並主打便利、多元、安心與貼近生活的消費體驗。配合品牌全面轉換，新版「萬家福 PROSPERiTY PLAZA」APP已於今天上午6時正式上線，官方也同步公開全新品牌LOGO。新版識別從過去家樂福經典的白、藍、紅配色，改為白、藍、橘三色設計，並以象徵房屋意象的「P」字圖形作為主視覺，希望傳達「家」的品牌精神，官方網站也同步完成更新。品牌名稱曝光後，許多網友紛紛吐槽，但也有人坦言，家樂福改名已是必然發生的結果，只希望能沿用舊有的優勢，讓消費者逐步接受新名字，「希望能延續家樂福品牌的精神，也有進口商品，多希望更名就好，其他照舊」。隨著品牌切換進入最後階段，近期全台已有不少門市開始拆除或遮蔽舊有招牌，店外大型Logo及店內識別系統也陸續更新，提前迎接7月1日新品牌正式上路。根據最新品牌官網資訊，目前全台已有62家萬家福量販店及233家樂家康超市完成系統切換，近300家通路據點全面更新，也宣告家樂福陪伴台灣近40年的品牌時代正式畫下句點。