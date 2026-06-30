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中國進口桂花驗出蘇丹色素三號 食藥署：1700公斤須在邊境銷毀

越南進口榴槤驗出「不得檢出農藥」 食藥署：業者跳到逐批查驗

食藥署今（30）日公布最新邊境查驗不合格品項。其中自中國進口的「桂花」有「不得檢出農藥」及蘇丹色素三號；另外有越南進口的「榴槤」同樣有不得檢出的農藥，皆須退運或銷毀。食藥署公布最新邊境查驗不合格品項，包括中國進口的容器具溶出試驗不符規定、中國進口冷凍馬蹄丁、桂花、澳洲進口柑橘、越南進口榴槤等，農藥殘留不符規定；還有越南進口冷凍白蝦仁動物用藥殘留含量不符規定、墨西哥進口白芝麻則是重金屬含量不符規定。其中，「南穎昌貿易有限公司」自中國進口桂花除了檢出殘留農藥磷化氫0.044 ppm、蘇丹色素三號。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，依據「農藥殘留容許量標準」，磷化氫為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.005ppm。另外，根據「食品安全衛生管理法」，蘇丹色素屬不得使用的物質，這批中國的桂花總計1700公斤在邊境必須銷毀，不得退運。食藥署統計近半年，從去年12月22日至今年6月22日止，受理中國的香料用乾燥植物，報驗27批，檢驗不合格5批，不合格率18.5%，檢驗不合格原因為農藥殘留及蘇丹色素不合格。食藥署自今年6月17日起至116年6月16日止，在邊境針對中國的香料用乾燥植物採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素及農藥殘留合格後才可輸入。劉芳銘表示，針對「桂花」號列產品列為監視查驗，另外針對中國個別進口商、製造業者都會禁止輸入。另外，由「弘果有限公司」自越南進口的榴槤因檢出殘留農藥克美素0.03ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，克美素於大漿果類為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.01ppm，不符合食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定。劉芳銘表示，越南榴槤為近半年首批不合格，但先前「越南」已是加強抽驗，而業者若被檢出，就會從加強查驗跳到逐批查驗。只是越南國別仍維持加強抽驗。此批越南榴槤1萬6500公斤依規定退運或銷毀。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，蘇丹紅是脂溶性工業染料，對人體有致癌風險，過敏族一旦用到問題化妝品，可能引起皮膚炎。