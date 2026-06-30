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比政院版多了300億！盧秀燕：目前最好、最從優從寬的版本

國民黨立法院黨團今（30）日將提出2400億元無人機條例草案，台中市長盧秀燕昨晚特別北上，與多名藍委交換意見，盼凝聚共識，加速推動相關法案。盧秀燕稍早受訪時表示，無人機與無人載具產業攸關台灣國防自主與下一世代經濟發展，希望立法院能儘速審查通過，打造台灣下一座「護國神山」。盧秀燕表示，這次無人機或無人載具條例「非常重要」，不僅涉及台灣打造國防自主工業，也關係到未來經濟產業布局。她指出，若要打造新的護國神山，需要政府與產業共同投入，「造山者要有決心、要有行動」。盧秀燕透露，昨晚特別北上與立法院國民黨團委員會面，除了表達地方與產業端的意見，也希望透過溝通、整合與集思廣益，讓相關法案能更快完成審查。她進一步指出，國民黨團提出的2400億元版本，內容與規模都比行政院版本更具力度。她提到，行政院及民進黨提出的版本為2100億元，而國民黨團版本則提高至2400億元，足足增加300億元。盧秀燕強調，國民黨團版本除了經費較高外，對產業的鼓勵與補助措施也更寬廣、更有利於產業發展，因此「可以說是目前最好、最從優從寬的版本」。她也喊話，希望行政院或民進黨方面能支持並跟進國民黨提出的方向，共同推動無人機產業發展，讓台灣在國防與科技產業領域取得新的突破。