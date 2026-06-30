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本季轉戰紐約大都會隊的明星內野手波·比薛特（Bo Bichette），於29日（台北時間30日）隨隊作客多倫多，迎來他離開老東家藍鳥隊後的首度「返鄉之戰」。這場回歸戰對比歇特而言意義非凡，在談及過去在藍鳥的歲月，尤其是去年世界大賽從道奇隊王牌大谷翔平手中轟出關鍵三分砲的往事時，這位28歲的強打者再也止不住淚水，真情流露，當他踏上球場時藍鳥球迷也用如雷掌聲來歡迎他。比薛特身穿大都會隊客場球衣，重新踏上曾經熟悉的羅傑斯中心（Rogers Centre）球場。在賽前媒體訪談中，當談及與摯友小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）從青澀新秀時期便一同成長、並肩作戰的時光，比薛特一度語塞，雙眼泛紅，隨即淚灑球場。他深情地表示：「多倫多對我而言是個特別的地方，是這裡造就了現在的我。我付出了我所擁有的一切，只希望這些努力能被球迷所認可。」提到比薛特生涯的高光時刻，不可不提去年世界大賽第七戰，他在決賽舞台上面對大谷翔平所擊出的石破天驚三分全壘打。談及那支全壘打，比薛特感觸良深：「那一棒裡，藏著我太多的思緒與苦澀。當時球季末我因傷長期缺陣，連季後賽都一度趕不上，那是我生涯中最艱難的一段時光。在那樣身體狀態並非百分之百的情況下擊出那一球，意義確實不同。」藍鳥隊總教練施耐德（Schneider）也感性回憶，比薛特擁有異於常人的強悍競爭心，他至今仍清晰記得比薛特那充滿決心的眼神，那不僅僅是一個打席，更代表了他對這支球隊的承諾與執著。當比賽首局比薛特站上打擊區時，羅傑斯中心的全場球迷起立鼓掌，給予這位昔日的藍鳥核心最崇高的敬意。而站在一壘防區的小葛雷諾更是親切地向比薛特示意，要他摘下頭盔向全場致意。面對這份如潮水般的歡呼與愛戴，比薛特也感動地向球迷致意。從2016年被藍鳥選中，到如今成為對手陣中的明星球員，比歇特用行動證明了即使球衣顏色變了，他對這座城市與球迷的情感依舊如初。