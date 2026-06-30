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▲日本環球影城降價了！最低門票砍500日圓（圖／截自日本環球影城官網）

日本環球影城宣布，將樂園門票的最低價格下調 500 日圓，新價格適用於 9 月 1 日起購買的門票。日本環球影城將自 9 月 1 日起，以更低的最低價格 8,400 日圓出售「影城通行證」（Studio Pass），此次價格調整適用於 9 月 1 日及之後的入園日期。日本環球影城已更新其影城通行證的定價系統，以便在通行證開售後仍能根據需求進行每日價格調整。因此，7 月 1 日起開始發售的 9 月 1 日及之後的影城通行證，將以 8,400 日圓的價格出售，比之前的最低價格降低 500 日圓。更新後的價格將設定在每日最低價格區間內，並在通行證開售後根據需求在設定區間內進行調整，因此通常情況下，越早購買會越划算。日本環球影城表示，此次價格調整旨在提升遊客體驗並提高園區營運效率。這波調降適逢暑假旅遊旺季前夕，對台灣遊客而言格外有感。根據日本政府觀光局（JNTO）公布的最新統計，2025年全年訪日外國遊客達4,268萬3,600人次，再創歷史新高，台灣以676萬3,400人次名列第3，僅次於韓國與中國，足見台灣赴日旅遊熱度從未消退。日本環球影城作為大阪地區人氣居高不下的主題樂園，入園人數曾位居全球第三，向來是台灣旅客赴大阪自由行的必訪行程之一。業界人士分析，日本環球影城每逢 7、8 月日本學生暑假及國際旅遊旺季，本就是全年最壅塞的時段之一，園方此次選在暑假前夕調降最低門票價格，被視為刻意搶搭旅遊旺季，吸引更多遊客提早規劃 9 月後的行程。對台灣遊客而言，由於 9 月仍屬日本旅遊熱季尾聲，且機票及飯店價格相對 7、8 月略有回落，這波降價恐進一步帶動「先搶便宜票、再排隊玩設施」的人潮效應，預期 9 月後的入園人數將持續處於高檔。由於日本環球影城採用動態定價機制，通行證價格會隨銷售狀況逐日調整，最低價格僅為起始區間，並非保證票價。對於計畫赴大阪旅遊的台灣遊客，建議掌握「越早購買越便宜」原則，提前鎖定票價，避免暑假後段或開學前的尾聲檔期一票難求、價格走高的情況。