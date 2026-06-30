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▲台灣未來一周屬於「降雨偏少、高溫炎熱」的天氣型態。（圖／中央氣象署）

▲未來一周，西半部白天高溫35至36度，大台北盆地、中南部內陸、花東縱谷突破36度。（圖／中央氣象署）

中央氣象署預報中心科長劉宇其表示，菲律賓附近、以及台灣東南方約4000公里海面上的兩個熱帶雲系，本周都有機會發展為颱風，其中後者未來可能朝台灣及琉球方向接近，路徑仍待觀察；未來一周台灣天氣以高溫炎熱、降雨偏少為主，西半部高溫上看35至36度，局部地區不排除出現36度以上極端高溫。劉宇其說明，台灣南方、菲律賓附近目前有熱帶雲系發展，本周有機會增強為颱風，路徑預估先往西進入南海，再往西北轉向海南島；另一個雲系位於台灣東南東方4000公里海面，雖然距離遙遠，但發展環境不錯，同樣在本周不排除升級為颱風，路徑預估朝西北，向台灣、琉球接近，路徑仍須持續觀察。劉宇其指出，在颱風影響前，台灣未來一周屬於「降雨偏少、高溫炎熱」的天氣型態，比較要注意的是「午後雷陣雨」發展，尤其今明兩天（6月30日至7月1日），中部以北山區可能有較大雨勢；周四至周六天氣都比較穩定，午後僅山區有局部雷陣雨，周日隨著太平洋高壓減弱，午後雷陣雨範圍將再度擴大。氣溫方面，未來一周，西半部白天高溫35至36度，東半部、澎湖、金門、馬祖32至34度；不過大台北盆地、中南部內陸、花東縱谷，由於地形和風向，要留意有36度以上高溫發生機率。