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在野黨針對今年公投將推出5項綁年底地方大選，國民黨團主推鞭刑、反廢死、重啟核電公投，民眾黨團則推移轉投票、交通罰鍰全數用於改善道路交通安全環境。針對，藍營推的鞭刑公投，民眾黨團幹事長邱慧洳今（30）日表示，民眾黨表決時會做出最好的決定。對於在野黨近期提出的多項公投案，中選會主委游盈隆昨天舉行記者會表示，立法院應該考量選務系統承載能量，今年的公投數量是「一個恰恰好，兩個有點多，三個受不了」，拜託朝野政黨推動公投時考量選務能量。對此，民眾黨團總召陳清龍回應，中選會重要任務是要強化辦理選務能量，而不是對外放話去砍公投數量，且《公投法》也沒限定公投提案數量，不管是人民連署或立院提出。陳清龍提及，目前藍白提出的公投數量，民眾黨2案、國民黨1案，若藍未來又提案則再做討論，但民眾黨的2項公投則會繼續推動，且也藉此機會澄清，民眾黨移轉投票版本是屬於全國性選舉，意指總統、立委及全國性公投，跟地方性選舉不會扯在一起。邱慧洳補充道，國民黨想推鞭刑入法公投，但事實上大家非常熟悉「兩公約」精神，裡面也有提到不能用酷刑、不人道對待等，這也反映在我國現行《刑法》對犯罪行為人採取的制裁手段，最主要是自由刑，也就是罰金，比較偏向教化矯正思維進行。邱慧洳強調，使用鞭刑手段制裁犯罪行為人，會不會有相對應延伸出的問題，都亟待社會進一步思考，所以對於鞭刑題目，民眾黨覺得要交付社會做進一步廣泛討論，凝聚共識後再從點線面角度做考量，「我想民眾黨表決時會做出最好的決定」。