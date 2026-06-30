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▲A-Lin的高跟鞋設計很特別，鞋頭是仿真的腳指頭輪廓，但被鍍了一層金，看起來閃閃發光。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲A-Lin金曲獎紅毯穿的就是這雙高跟鞋。（圖／翻攝自Schiaparelli官網）

A-Lin日前主持金曲獎頒獎典禮時，第一個走上星光大道紅毯，身穿一件黑色挖洞長禮服，性感又有氣勢，讓人印象深刻。許多粉絲更注意到細節，發現A-Lin腳趾頭居然是金色的、閃閃發光。原來她當天穿的是法國品牌Schiaparelli（夏帕瑞麗）的高跟鞋，一雙要價台幣約12萬元，鞋頭故意做成仿真金色腳趾頭造型，獵奇的設計讓粉絲笑翻，直呼：「這雙只有A-Lin能駕馭」。A-Lin不僅主持風格獨樹一幟，27日在金曲獎上穿的禮服也讓人覺得別有一番風味，全身上下的搭配都恰到好處，尤其是那雙Schiaparelli金色腳趾造型高跟鞋，更讓粉絲眼睛為之一亮，在Threads掀起萬人熱議。大家看到照片後紛紛留言，「全套夏帕瑞麗，真的下重本了」、「名牌也是跟上部落風～抓地力」、「這個牌子很美，很少亞洲人會穿它」、「像埃及木乃伊的腳上的金腳趾」、「黃麗玲小姐真的是活寶小姐」、「走在時尚尖端」、「我以為是佛祖的腳」、「很符合她的風格」、「這雙只有A-Lin能駕馭」。從Schiaparelli官網查詢，這雙金腳趾高跟鞋定價為3500歐元（約新台幣12.7萬元），而黑色挖洞禮服則要8083.33歐元（約新台幣28.3萬元），等於整套紅毯行頭約40萬台幣左右。而這也不是A-Lin第一次穿Schiaparelli的衣服，她在出道20周年演唱會《歌跡Journey》上，也身穿Schiaparelli的白色鱗片高訂禮服，要價台幣近900萬元，相當驚人。Schiaparelli是1927年在巴黎創立的服飾品牌，創辦人艾莎（Elsa Schiaparelli）與達利、尚考克多等藝術家是好友，因此也熱愛前衛、大膽、充滿幽默感的設計，是超現實主義者，Schiaparelli還曾推出龍蝦晚禮服，港星劉嘉玲就穿過。