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非一次性合作 陳菁徽：勞動部怎麼好意思

國民黨立委陳菁徽今（30）日在臉書指出，總統賴清德喊藍白不審預算害政府無法運作，但她表示，2026年度預算，勞動部光是到5月底， 就已經花掉1,076億，其中有365 萬的社群維運標案，連年得標廠商負責人，是曾依違反《兒童及少年性交易防制條例》判刑者，質問勞動部怎麼敢、怎麼好意思，一邊推動職場反性騷，一邊讓兒少性剝削案件前科承接社群媒體維運？針對陳菁徽所指事項，媒體今日詢問勞動部，至截稿前尚未回應。陳菁徽在臉書表示，賴清德到處喊沒錢、說藍白不審預算害政府無法運作，除了這個，文稿好像沒有其他題材了；但實際上國家根本照常運作，政府照樣花錢。勞動部在2026年預算，光是到5月底， 就已經花掉1,076億。其中，810 萬的文宣媒宣標案得標廠商由特定媒體所得標。而在勞動力發展署365萬的「114-115 年就服職訓社群平台維運採購案」，得標廠商讚點子數位行銷有限公司。其負責人權自強曾協助複製未成年少女性侵影片及圖檔、製成光碟販售，共 7 人受害，最小年僅 3 歲，2004 年依違反《兒童及少年性交易防制條例》判刑 1 年、緩刑 3 年定讞。陳菁徽補充，這並非一次性合作，而是勞動部及附屬相關單位的社群媒體維運，大量與讚點子合作，讚點子數位行銷有限公司政府標案底價金額合計 5,964 萬 917 元；其中，勞動部勞動力發展署中彰投分署、勞動部勞工保險局、勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署三個單位合計 3,784 萬 9,142 元。她反問，請問勞動部怎麼敢、怎麼好意思，一邊推動職場反性騷，一邊讓兒少性剝削案件前科，長期承接政府機關社群媒體維運？民進黨還好意思說預算審查會影響國家運作？媒宣費給了特定媒體，社群維運費用給了曾經濫用網路性剝削兒少的人來承攬。