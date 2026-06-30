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台灣棒球好手鄭宗哲升上大聯盟後，持續用穩健的表現坐穩先發位置！台灣時間今（30）日波士頓紅襪隊迎戰華盛頓國民隊，鄭宗哲連續第4場比賽獲得先發機會，鎮守游擊大關並出任第9棒。他不僅在第2局首名登場時，強攻國民隊資深名將、前國聯勝投王米寇拉斯（Miles Mikolas）敲出大聯盟生涯第2安，更帶動後續滿壘攻勢跑回分數。配合紅襪打線首局雙轟狂灌4分的猛烈砲火，終場紅襪以6：3擊退國民，強勢收下團隊本季最長的5連勝。雖然國民隊在1局上靠著強打伍德（James Wood）的陽春砲先馳得點，但紅襪打線在1局下立刻還以顏色，康崔拉斯（Willson Contreras）率先炸裂驚天三分砲逆轉戰局，隨後杜賓（Caleb Durbin）也補上一發陽春彈，單局兩發全壘打幫助紅襪瞬間取得4：1的領先優勢。2局下輪到鄭宗哲上場秀一手，面對國民隊37歲的2018年國聯勝投王老將米寇拉斯（Miles Mikolas），身為該局首位打者的鄭宗哲展現極佳的打擊技巧，精準鎖定一顆掉到好球帶外、時速92.8英哩（約149.3公里）的偏低伸卡球，順勢撈成中外野方向的平飛安打，順利站上壘包。這記精采的安打也成功點燃紅襪後續攻勢，隨後吉田正尚、拉菲拉（Ceddanne Rafaela）接連敲安形成滿壘，阿布瑞尤（Wilyer Abreu）隨即擊出高飛犧牲打，護送跑壘積極的鄭宗哲回到本壘得分，將比分改寫為5：1。紅襪隊在3局下如法炮製，再度透過長打與高飛犧牲打追加1分。國民隊雖在6局上靠著阿布拉姆斯（CJ Abrams）的適時二壘安打追回2分，但紅襪先發左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）隨後穩住陣腳，主投6局飆出8次三振僅失3分，優質先發的表現順利收下本季第4勝。鄭宗哲隨後的兩個打席分別擊出內野滾地球遭到刺殺，此役總計。身為台灣新生代內野中樞，鄭宗哲在大聯盟開季出賽4場，累積12打數敲出2安、有2分打點，也追平陳金鋒、陳偉殷並列台灣大聯盟打點榜第5名，賽後打擊率調整為0.167，整體攻擊指數（OPS）為0.464。驚人的是，自從鄭宗哲被拉上大聯盟後，他連續4場先發出賽，紅襪隊最終都順利贏球，彷彿成為球隊的「幸運福星」。雖然紅襪目前仍以37勝46敗在競爭激烈的美聯東區暫居墊底，但這波5連勝的慶祝行情，已讓波士頓球迷對這名台灣小將的未來充滿高度期待。