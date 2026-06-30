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▲狄鶯突然分享自己穿碩士袍跳舞的影片，看起來心情很不錯。（圖／翻攝自狄鶯FB）

明星夫妻檔狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐因持有具殺傷力的火焰槍遭到起訴，經過42天羈押期後，在昨（29）日被裁定以100萬元金額交保，返家候審。孫鵬接獲消息後，昨日下午就火速領錢到地院，去接兒子回家；狄鶯今日則在臉書發文，貼出一張碩士畢業照，並用AI製成跳舞影片，慶祝兒子返家。孫安佐返家後，狄鶯今日在臉書發文，貼出一段她身穿碩士袍站在校名碑前跳舞的畫面。只見影片中的狄鶯動作活潑，背景音樂則是韓星Rosé的〈APT.〉。這支影片很明顯是將照片丟給AI生成的動畫，雖然有些滑稽，但可看出狄鶯的好心情。粉絲見狀也紛紛留言，「雨過天晴⋯恭喜妳」、「兒子回家了，心情好」、「狄姐加油」。其實狄鶯雖然曾多次在直播時切割孫安佐，表示不想再管他，但在孫安佐遭羈押期間，狄鶯還是很難受，更一度獨自到淡水散心，在河邊逗留，讓人差點以為她是想不開。狄鶯幼年因家境貧困，只有小學3年級畢業的學歷，直到出社會工作後，她為了重拾讀書夢，才到城市科技大學 二專部餐飲科進修，後來又繼續升學，考上亞洲大學經營管理學系碩士專班。她2020年受訪時曾透露，自己正在撰寫畢業論文，以兒子孫安佐為研究主題，至於內容沒有多談，只說很難寫。後來狄鶯在2022年低調畢業，為了保有隱私，她還主動向學校申請論文延後5年才能公開。