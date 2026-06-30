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辭職不只因健康問題！尹乃菁坦言「授權不足」是關鍵

與鄭麗文仍是「姊妹淘」？尹乃菁笑喊：很會問喔

直批國民黨是「很嚇人的組織」！尹乃菁：流程慢到大選都打完了

媒體人尹乃菁受國民黨主席鄭麗文邀請加入國民黨，接任文傳會主委後僅約2個月便宣布請辭，引發外界關注。她昨（29日）晚登上廣播節目，首度談及離開黨中央的真正原因，坦言除了健康因素外，關鍵在於「是否獲得充分授權」，並透露若黨發言人無法代表黨主席充分傳達理念，自己就會認為「是該離開的時候」。尹乃菁日前因健康因素提出辭呈，結束短暫的文傳會主委任期，職務也由前立委陳以信接手。她任內曾因國民黨副主席兼祕書長李乾龍涉「座車追蹤器」事件，以及職場霸凌爭議，接連成為新聞焦點，外界也持續關注她與鄭麗文之間的互動變化。尹乃菁昨晚接受主持人王淺秋專訪時，被問到離開國民黨的真正原因，她先是坦言，自己身體狀況確實受到影響，「很累、免疫力下降」都是事實，不過話鋒一轉又停頓表示，「但是…我想…就是…」，最後僅稱該做的事情也告一段落了，因此決定離開。尹乃菁進一步解釋，文傳會主委這個位置的重要性，在於必須對黨主席的理念與方向有充分信賴，不只是替黨主席「化妝」，更要替整個政黨、黨公職以及候選人進行辯護。尹乃菁指出，當感覺其中某些部分開始動搖時，就會認為可能到了該離開的時間，她也點出了核心內幕：「如果黨的發言人不能得到黨主席充分授權，我覺得這個位子本來就應該自己掂掂份量，是該換個人來做，我覺得這個是關鍵。」節目中，王淺秋分享過去擔任高雄市新聞局長時的經驗，當時的市長韓國瑜曾告訴她：「隨便講，出了事我扛！」一句話讓幕僚有充分發揮空間。尹乃菁則提到，依照她過去觀察，國民黨前主席連戰也曾給予幕僚高度授權，自己掌握重大方向與決策，讓團隊能夠處理外部溝通。外界也關注尹乃菁離開文傳會後，是否代表她與鄭麗文關係出現變化，王淺秋問及兩人如今是否仍是朋友？尹乃菁立即回答「肯定是朋友的」，不過，當王淺秋進一步追問「那還是姊妹淘嗎」時，尹乃菁先愣了一下，轉頭回應：「欸？很會問喔！」王淺秋續指，朋友可以有很多種，但姊妹淘可是不一樣的；尹乃菁聽了並未直接回答，而是改唱起周華健的〈朋友〉，並笑稱王淺秋很會唱歌，轉而談起前一天私下聚會唱歌的情況。王淺秋也聽出尹乃菁的意思了，似乎是不希望自己繼續追問下去，對於尹乃菁的離開也感到惋惜。至於未來是否可能再為國民黨投入，尹乃菁強調自己不會從政，也不會爭取不分區立委，因此在黨內講話相對直接。她直言，國民黨是一個「很嚇人的組織」，指出黨長期在野、黨產受到限制後，人力資源其實已減少，但組織運作仍維持過去執政時期的行政官僚模式，不少作業流程仍像政府機關，公文往返速度非常、非常慢。尹乃菁透露，自己在中央黨部任內最常做的事情，就是直接找各單位「面對面溝通」，希望事情能快速推進，否則等公文下來，總統大選搞不好都打完了。她批評，這樣的運作方式太可怕，「這個組織太沒有效率」。尹乃菁也補充表示，由於自己沒有選舉考量，因此不在意其他部門是否認為她過於強勢。