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好市多台南二店地點與開幕時間

▲好市多台南二店最新落腳地點曝光，預計2028年夏天在生產路與崇聖路口精華基地正式開幕。（示意圖／翻攝Google Maps）

砸2.8億蓋停車場規劃百米動線

引進南部首座好市多加油站

副都心利多加持周邊房價穩站4字頭

▲住商機構統計全台好市多周邊房價圖表，南台南副都心新案已強勢穩站4字頭。（圖／住商機構提供）

南台南站副都心商四推200坪空間

▲台南二店規劃200坪公益空間交由市府管理，餐飲部也將開放全體市民共享。（示意圖／記者徐銘穗攝）

地方憂心塞車癱瘓市局明令嚴審

（12:10更新，新增好市多官方回應）美式賣場好市多（Costco）台南二店最新開發進度曝光！業者於市議會現勘說明會透露，二店確定落腳東區副都心，將引進「南台灣首座」自營加油站，目標2028年夏天開幕並砸2.8億蓋停車場。針對地方憂心交通衝擊，好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉首度回應，相關展店與交通規劃均會依法辦理，並與政府單位密切合作、妥善管理周邊人流。 隨著指標商場進駐，周圍房價已強勢穩站4字頭，本文完整公開台南二店地點、房價行情與最新官方說法！好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉稍早回應《NOWNEWS今日新聞》表示，相關展店計畫將依整體營運規劃辦理，並配合相關法規及政府主管機關程序。交通規劃也將依開發計畫及主管機關相關規範，與政府單位密切合作，妥善規劃周邊交通與人流管理。好市多土地開發部表示，台南首店自營運以來業績表現極為優異，為提供會員更優質的服務並有效分流人潮，公司一直以來積極選址投資 2 店，且期待全新據點能深耕台南超過 50 年，因此在選址及規劃上都相當慎重。台南二店最新確定的落腳地點，就位於。全案預計在 2026 年 7 月正式送交都市設計審議（都審），盼年底順利取得建築執照，整體開幕時間目標鎖定在 2028 年夏天正式開幕營運。因應大型賣場進駐勢必帶來的驚人車潮，好市多這次展現高度誠意，特別向美國總部爭取到 900 萬美元（約折合新台幣 2.8 億元）的龐大預算，將全數用於增建大型停車場與優化車流動線。根據業者初步規劃，台南二店的大型停車場將提供以下配套：：預計規劃 1006 席汽車格、434 席機車格。：特別設計超過 100 公尺的賣場內部排隊動線，確保消費車流在場內消化，避免回堵至周邊主要幹道。全台會員最渴望的「好市多自營加油站」這次也確定首度進軍南台灣！好市多透露，台南二店將引進南台灣第一座好市多加油站。考慮到加油站啟用後的營運與環境衝擊，好市多在規劃上展現地緣友善誠意，精準將加油站設置於基地的北側，藉此拉開與周邊建物的距離，最大程度降低對南側傳統住宅區住戶的噪音與環境影響。好市多台南二店落腳南台南副都心，為周邊房價增添強勁利多。住商不動產台南崇德加盟店店東劉恒愷指出，該區，近期受政府打房政策影響，中古市場雖微幅盤整 5.4%，但因緊鄰南台南車站、巴克禮公園與明星學區，生活機能極佳，全新動工的新案價格已強勢穩站 4 字頭、部分個案甚至衝上 5 字頭。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶提醒，大型賣場雖對生活便利與資產保值大有助益，但購屋族進場前仍須實地走訪，審慎評估日常通勤是否會遭受潛在的塞車衝擊。財稅局表示，東區商四商業設施促參案位處東區精華地段，該區段徵收已完成約 10 年，但因土地產權多屬台糖公司，受限於其內部招商規範，開發彈性與速度未如預期；為加速土地活化，採取「促參」模式與台糖攜手合作。除了豐富的商業機能，台南二店在規劃上也兼顧了地方回饋。賣場 2 樓預計特別劃設約 600 平方公尺（約 200 坪）的「公益空間」。該空間在完工後將完全交由台南市政府進行管理運用，未來規劃作為推廣台南在地青農產品、舉辦文藝與展覽活動之用。此外，餐飲部未來也預計開放讓全體市民共享，積極與在地社區建立緊密連結。儘管期待指標商業進駐，地方市議員王家貞、曾培雅及蔡筱薇等人在現勘時，均強烈表達對東區副都心交通癱瘓的憂心。蔡筱薇直言，目前崇賢五路與崇善路一帶在尖峰時段現狀已趨近飽和，好市多二店與加油站進駐後，勢必吸引台南本地、甚至是北高雄的跨區車潮，要求市府交通局必須參考台中、中壢等同樣設有加油站的分店數據，進行更嚴謹的車流評估與把關。台南市交通局對此嚴正回應，該基地周邊鄰近 15 米崇賢五路、15 米崇聖路二段及 30 米生產路。市府已明確向業者下達行政指導，要求賣場人車出入口「切勿設置在重要幹道生產路上」，以防通勤主線回堵。交通局強調，後續將以最高標準嚴格審查業者的交通規劃評估與都審申請，並勒令業者必須，確保在促進經濟發展的同時，捍衛在地市民的基本行車權益。