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▲好市多新高雄店開幕交管措施。(圖／記者郭凱杰翻攝)

▲耶和華見證人國際大會交管措施。(圖／記者郭凱杰翻攝)

高雄市前鎮區3日至5日適逢「夢時代啤酒節」、「好市多新高雄店開幕」，以及高雄展覽館舉行的「耶和華見證人國際大會」同時登場，預估將湧入大量人車，前鎮警分局今(30)日公布交通疏導及管制措施，呼籲民眾配合現場指揮、多利用捷運、輕軌等大眾運輸工具，避免塞車。前鎮警分局指出，三場活動地點分別位於高市前鎮區成功二路段及相鄰之中華五路段，警方將針對成功二路及中華五路等路口加強疏導措施，管制「成功二路（南往北）禁止左轉忠勤路進場」及「成功二路（南往北）禁止左轉智科路進場」，請駕駛人依照現場指揮及建議動線行駛。耶和華見證人國際大會主辦單位有100輛遊覽車前往高雄展覽館，分別停放高雄港21號碼頭停車場及新光停車場，民眾再步行再步行至會場，警方請自行開車參加這項活動的民眾，可由成功二路、新光路口沿成功二路南下，依指示進入展覽館停車區，並注意禮讓輕軌優先通行。另自行前來者請由成功二路與新光路口，沿成功二路往南依指示提早靠右駛入展覽館專用停車區，並請注意禮讓輕軌優先通行。另外，前往好市多新高雄店：(一) 成功二路(南下) ⭢(右轉)智科路口⭢直行至智科路底左轉進場。(二) 復興三路(往西) ⭢(直行)復興四路⭢(左轉)智科路到底左轉進場。(三) 復興三路(往西) ⭢(左轉)成功二路⭢(右轉)忠勤路沿基地內道路行駛進場。夢時代啤酒節方面，主辦單位僅提供機車臨時停車場（成功路與時代大道西側道路），開車前來者建議避開成功二路(新光路至正勤路間)路段，改道行駛中華五路（北往南）直行或行駛中山三路（北往南）右轉時代大道進入夢時代及凱旋路週邊停車場，或車輛停放於捷運輕軌沿線週邊停車格（場）後，轉搭乘輕軌或捷運前來會場。前鎮分局分局長黃元民呼籲市民朋友，由於這次活動時程重疊、人潮眾多，鄰近道路將實施彈性交通管制，請駕駛人務必提高警覺、放慢車速，並配合現場員警及義交的疏導與指揮方向行駛。同時建議市民朋友與遊客可多加利用高雄捷運及輕軌等大眾運輸工具前往，降低交通壅塞及排隊時間，共同維護優質的交通環境。