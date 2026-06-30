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2026年國際足總（FIFA）世界盃足球賽進入高潮迭起的32強淘汰賽。台灣時間今（30）日凌晨，我國南美洲堅實友邦巴拉圭迎戰實力強勁的4屆世界冠軍德國隊，雙方歷經正規賽與延長賽血戰成1：1平手。在最終扣人心弦的PK大戰中，巴拉圭以4：3驚險勝出，寫下世界盃歷史上首支在點球大戰擊敗德國隊的奇蹟紀錄，強勢挺進16強。對此，熱愛體育的總統賴清德也化身為深夜球迷，第一時間在社群平台Threads發文熱烈祝賀，引發大批網友互動熱議。比賽結束後，總統賴清德隨即在 Threads 上發文向友邦傳遞來自台灣的祝福。賴清德寫道：「恭喜我們的友邦巴拉圭晉級16強！世足淘汰賽面對強敵德國，拚到最後一刻、在PK大戰中展現強大韌性，最後精采獲勝！繼續衝！台灣為你們加油。」由於發文時間正值深夜，這篇「深夜觀賽文」立刻吸引了數萬名網友朝聖按讚，留言區瞬間歪樓。有網友笑稱：「不是，你一個總統居然也熬夜看球賽？」、「現在的總統真的越來越難帶了，一個比一個晚睡！」；也有許多體育迷認真建議：「南美強國的外交可以朝足球合作發展，讓他們來協助台灣基層足球訓練」、「門將真的強到太離譜，恭喜巴拉圭！」巴拉圭本次是暌違16年再度從小組賽突圍殺入世界盃淘汰賽，首輪就碰上傳統歐洲豪強德國。兩隊在賽事中互不相讓，巴拉圭先由前鋒恩西索（Julio Enciso）在第42分鐘率先破門，隨後德國隊則靠著哈費爾茨（Kai Havertz）在第54分鐘將比分扳平。雙方鏖戰到延長賽完畢仍以1：1僵持不下，只能進入殘酷的PK大戰。在點球大戰中，巴拉圭門將吉爾（Orlando Gill）化身門前鐵壁，神勇撲出對方兩記射門。最後一輪，巴拉圭靠著後衛何塞·卡納萊（José Canale）頂住破天荒的壓力穩穩罰進致勝球，最終以4：3將德國淘汰出局。這場史詩級的冷門勝利震驚全球，巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）更隨即興奮宣布全國放假一天以示慶祝。巴拉圭創造奇蹟過後，下輪16強賽將對上強權法國隊與瑞典隊之間的勝方。隨著世界盃熱潮持續席捲全台，這場極具歷史意義的「足球外交」也讓台灣民眾熬夜觀賽之餘，多了一份支持友邦的熱血與凝聚力。