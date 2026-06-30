美國紐約再傳民航客機疑似遭無人機干擾事件。美國聯邦航空總署（FAA）表示，一架捷藍航空（JetBlue）客機29日上午降落紐約甘迺迪國際機場（JFK）前，在3000英呎高空撞上無人機。這並非近期內的單獨事件，目前當局已經對此展開調查。
客機降落前疑撞無人機 所幸安全降落、未發現碰撞痕跡
根據路透社報導，這起事件發生在美東時間29日上午7時15分左右，當時捷藍航空這架從拉斯維加斯起飛的空中巴士A321客機，即將抵達紐約甘迺迪國際機場，未料在進行最終進場（Final approach）、高度下降到大約3000英呎（約914公尺）的高空時，與一架來路不明的無人機發生撞擊事件。
捷藍航空隨後表示，班機最終平安降落，機上乘客正常下機，未發生任何人員傷亡。航空公司也立即將飛機退出營運，進行飛航後檢查。聲明指出，工程人員完成檢查後，並未發現機身受損，也沒有找到任何與無人機碰撞的痕跡，但相關情況仍交由主管機關進一步調查釐清。
負責管理甘迺迪國際機場的紐約與新澤西港務局（Port Authority of New York and New Jersey）則尚未對事件發表評論。
紐約數日內再傳飛安事件 世界盃前維安升級
值得注意的是，這已是紐約都會區數日內第二起類似事件。據美國媒體報導，聯合航空（United Airlines）一架客機日前在降落紐華克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）期間，也曾遭遇無人機接近，引發飛安疑慮。
隨著2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup）於美國、加拿大及墨西哥舉行，其中紐約—紐澤西地區更將承辦包括決賽在內的重要賽事，當地航空及安全單位已全面提高警戒。
紐約與紐澤西港務局先前便表示，預期世界盃期間各項交通設施的使用量將大幅增加，因此已提前部署相關應變措施。
FAA示警：機場周邊違規飛行恐面臨刑責
美國聯邦調查局（FBI）29日也表示，自本月世界盃開賽以來，FBI與聯邦執法機關已在全美11座主辦城市的禁航區內查扣超過500架違規飛行的無人機。
FAA重申，無人機依法不得在機場周邊飛行，因飛行員在高速飛行過程中，很難即時發現並閃避體積小的無人機，一旦發生碰撞，恐對飛航安全造成重大威脅。
FAA統計顯示，每個月平均都會接獲超過100起發生於機場周邊的無人機目擊通報。主管機關警告，未經授權操作無人機闖入限制空域者，除了可能面臨高額罰款，也可能遭到刑事起訴甚至判處監禁。
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根據路透社報導，這起事件發生在美東時間29日上午7時15分左右，當時捷藍航空這架從拉斯維加斯起飛的空中巴士A321客機，即將抵達紐約甘迺迪國際機場，未料在進行最終進場（Final approach）、高度下降到大約3000英呎（約914公尺）的高空時，與一架來路不明的無人機發生撞擊事件。
捷藍航空隨後表示，班機最終平安降落，機上乘客正常下機，未發生任何人員傷亡。航空公司也立即將飛機退出營運，進行飛航後檢查。聲明指出，工程人員完成檢查後，並未發現機身受損，也沒有找到任何與無人機碰撞的痕跡，但相關情況仍交由主管機關進一步調查釐清。
負責管理甘迺迪國際機場的紐約與新澤西港務局（Port Authority of New York and New Jersey）則尚未對事件發表評論。
紐約數日內再傳飛安事件 世界盃前維安升級
值得注意的是，這已是紐約都會區數日內第二起類似事件。據美國媒體報導，聯合航空（United Airlines）一架客機日前在降落紐華克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）期間，也曾遭遇無人機接近，引發飛安疑慮。
隨著2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup）於美國、加拿大及墨西哥舉行，其中紐約—紐澤西地區更將承辦包括決賽在內的重要賽事，當地航空及安全單位已全面提高警戒。
紐約與紐澤西港務局先前便表示，預期世界盃期間各項交通設施的使用量將大幅增加，因此已提前部署相關應變措施。
FAA示警：機場周邊違規飛行恐面臨刑責
美國聯邦調查局（FBI）29日也表示，自本月世界盃開賽以來，FBI與聯邦執法機關已在全美11座主辦城市的禁航區內查扣超過500架違規飛行的無人機。
FAA重申，無人機依法不得在機場周邊飛行，因飛行員在高速飛行過程中，很難即時發現並閃避體積小的無人機，一旦發生碰撞，恐對飛航安全造成重大威脅。
FAA統計顯示，每個月平均都會接獲超過100起發生於機場周邊的無人機目擊通報。主管機關警告，未經授權操作無人機闖入限制空域者，除了可能面臨高額罰款，也可能遭到刑事起訴甚至判處監禁。