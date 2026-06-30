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廖正良涉竊佔國有地「蓋停車場」一審判8月

禍不單行！廖正良同時涉嫌另案收賄

國民黨立委廖先翔之父、前新北市議員廖正良，2023年被爆料指控長期非法佔用新北市汐止區4筆國有土地，私自鋪設柏油、設置擋土石塊及鐵皮棚架，經營收費停車場牟利。士林地檢署去年12月依竊佔罪將廖正良起訴，士林地方法院昨（29）日一審宣判，依竊佔罪判處廖正良有期徒刑8月，並沒收未扣案犯罪所得37萬7906元，全案仍可上訴。根據士檢起訴書，廖正良明知新北市汐止區水源段1259、1260、1271及1272地號等4筆土地，分別屬財政部國有財產署及交通部公路局管理的國有土地，且自己沒有任何合法使用權源，卻自2021年3月起，委託不知情的工程人員在該處鋪設擋土石塊、瀝青路面，並搭建鐵皮棚架，經營停車場收取停車費，將國有土地作為私人營利使用，直到新北市汐止分局報請與士林地檢署簽分偵辦。由於財政部國有財產署北區分署認為廖正良無合法使用權，涉犯刑法竊佔罪，提出告訴。檢方會同地政機關現場丈量後，認定其中13筆土地未坐落於國有地上，予以不起訴，但另查出4筆土地確屬國有，並由國產署及公路局管理，因而起訴廖正良。檢方指出，廖正良於偵查中承認在國有土地上施工並經營停車場，另有證人證稱曾受廖正良委託鋪設柏油，現場柏油確是為廖正良施作。而廖正良被查報後，雖已拆除部分鐵皮棚架，並向國產署、公路局補繳使用補償金，也刨除部分水泥與柏油，但檢方認為其竊佔行為已既遂，法院審理後也認定犯罪事證明確。其兒子、現任汐止區國民黨立委廖先翔則曾代表父親向大眾致歉，表示違規部分已排除，並已繳納相關補償金。另外，廖正良也涉及2015年間收受地方業者30萬元賄款，利用議員職權施壓新北市拆除大隊，協助業者阻擋或延緩拆除汐止大型鐵皮違建案，高院更一審今年3月改判廖正良5年8月徒刑、褫奪公權3年，目前仍上訴最高法院中。