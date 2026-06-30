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必勝客：199元大披薩10款口味！比買一送一便宜

▲小資族最愛「必勝客199元大披薩」優惠代碼94199開吃。（圖／翻攝自必勝客官網）

必勝客「火辣辣墨西哥披薩」299元開賣！霸氣增量50%

299元爽吃新品大披薩！

墨西哥辣椒加購55元起！

▲必勝客「火辣辣墨西哥披薩」平日外帶單點299元開賣。（圖／必勝客提供）

拿坡里：烤雞套餐199元！最後一天

▲「拿坡里披薩・炸雞」經典烤雞超值優惠最後一天快把握。（圖／拿坡里提供）

迎接7月暑假，必勝客表示，優惠代碼「94199」平日外帶10款口味大披薩只要199元，比買一送一便宜！今年還將哈辣墨西哥披薩升級為「火辣辣墨西哥披薩」，墨西哥辣椒霸氣增量50%，還推出全新「墨西哥辣椒芝心腸」點心一次整理。7月暑假爽吃必勝客大披薩199元！口味包括：炙燒豬肉總匯、BBQ黃金嫩雞、熱帶鳳梨海鮮總匯、香濃蒜香海鮮、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞、蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯、夏威夷，總共10款口味都優惠。《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算，最高原價660元，相當於現省461元；還能加價升級餅皮115元「芝心」、149元「火山芝心」、199元「火山起司芝心」。必勝客人氣哈辣墨西哥披薩悄悄回歸升級了！必勝客今年夏天將墨西哥辣椒霸氣增量50%，全新推出「火辣辣墨西哥披薩」，搭配豐富肉餡滿足嗜辣控。推薦愛吃辣的人，必勝客還開放所有披薩口味都可以加購墨西哥辣椒，同步推出全新「墨西哥辣椒芝心腸」點心。新品上市優惠一次整理。◾️；原價700元則可搭配外帶大披薩買一送一、外送買大送小優惠。◾️必勝客小披薩「墨西哥辣椒」加購價55元、大披薩「墨西哥辣椒」加購價65元。◾️「墨西哥辣椒芝心腸」6入209元！◾️PK雙饗卡APP限定全口味「火山起司披薩半價」最便宜357元起。拿坡里披薩・炸雞表示，今6月30日超值優惠最後一天，快開吃：◾️（原價520元）。◾️外帶「小披薩＋2塊炸雞」套餐特價169元（原價420元）平日下午3點前限時優惠。