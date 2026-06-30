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▲雙方鏖戰120分鐘後進入殘酷的PK大戰，最終摩洛哥神勇門將布努（Yassine Bounu）化身守護神，硬生生擋下荷蘭隊2球。（圖／路透／達志影像）

2026年世界盃32強淘汰賽今（30）日上演一場高潮迭起的史詩一戰，由小組賽0敗出線的荷蘭強碰上屆殿軍摩洛哥。荷蘭明星前鋒加克波（Cody Gakpo）在下半場率先破門，不料摩洛哥在傷停補時第46分鐘演出驚天頭槌絕平。雙方鏖戰120分鐘後進入殘酷的PK大戰，最終摩洛哥神勇門將布努（Yassine Bounu）化身守護神，硬生生擋下荷蘭隊2球，率領摩洛哥在PK大戰以3：2淘汰荷蘭，連續兩屆殺進世界盃16強，同時終結荷蘭的不敗神話。這場頂級碰撞在上半場就火藥味十足，雙方球員肉搏對抗不斷，甚至發生荷蘭後衛范赫克（Jan Paul van Hecke）被對手釘鞋踩破頭流血、當場在場邊用醫療釘書機縫合的慘烈畫面。兩軍上半場互交白卷。僵局直到下半場第27分鐘被打破。荷蘭隊門將費爾布魯根（Bart Verbruggen）大腳長傳，替補上陣的韋霍斯特（Wout Weghorst）頭槌擺渡，薩默維爾（Crysencio Summerville）門前在失去重心前拚死傳出致命倒三角回傳，跟進的加克波在混戰中右足暴射破網，幫助荷蘭取得1：0領先。進球後，加克波沒有狂奔慶祝只是伸出手指指向天空。與隊友緊緊相擁後，用球衣死死遮住臉，眼中泛著淚光、雙手合十仰望天空。只因在世界盃淘汰賽開打前夕，加克波的妻子不幸懷孕流產，痛失第二個孩子。遭遇人生至痛的他仍選擇留隊為國家而戰。看到這一幕，荷蘭隊連替補席全體球員都瘋狂衝上場將他團團抱住，場面令人萬分動容。命運卻在比賽尾聲開了一個殘酷的玩笑。荷蘭隊眼看就要帶著1：0的勝果晉級，在下半場傷停補時第46分鐘，摩洛哥展開絕地大反撲。替補登場的塔爾比（Nassim Tnaïbi）在左路送出一記精準度極高的傳中球，埋伏在禁區的後衛迪歐普（Issa Diop）展現驚人滯空力，力壓荷蘭隊長、利物浦頂級中後衛范戴克（Virgil van Dijk），一記重槌頭槌破網，硬是將比分扳成1：1平手，將比賽拖進延長賽。延長賽中，雙方均有絕佳的制勝機會。延長上半場第8分鐘，摩洛哥前鋒拉希米（Soufiane Rahimi）獲得單刀面對門將的黃金機會，但荷蘭門將費爾布魯根展現張開全身將球擋出，兩隊耗盡120分鐘依舊維持1：1，比賽進入最殘酷的PK大戰。在常規時間大難不死的摩洛哥，在點球大戰中迎來了他們的守護神。雖然摩洛哥第1點就意外射偏，但老練的門將布努隨即在第2點神勇撲出荷蘭的射門，穩住軍心。關鍵的第4輪，荷蘭主罰球員將球踢飛，而摩洛哥也同樣中柱彈出，懸念留到了最後一輪。在決定生死的第5點，布努展現世界級的世界盃門神風範，精準判斷並將荷蘭的最後一擊擋出門外」。隨著摩洛哥第5點穩穩罰入，摩洛哥在點球大戰以3：2勝出。這場勝利不僅讓摩洛哥連續兩屆殺入世界盃前八強，更一舉打破了荷蘭在世界盃歷史上面對非洲球隊從未嚐過敗績的魔咒，下一戰將交手北美勁旅加拿大。