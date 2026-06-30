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全聯盟最震撼的搶人大戰正悄悄上演！近期自由市場盛傳，金州勇士隊管理階層正醞釀一項石破天驚的補強計畫，意圖同時追逐洛杉磯湖人隊的兩大核心——詹姆斯（LeBron James）與安東尼·戴維斯（Anthony Davis），聯手當家球星柯瑞（Stephen Curry）在灣區共組「夢幻四巨頭」。隨著勇士防守核心格林（Draymond Green）宣布放棄新賽季2770萬美元的球員選項、為球隊清出操作空間後，這項瘋狂計畫的可能性正急速飆升。這番大動作無疑也讓原先老神在在的紫金軍團徹底產生危機感，驚覺大事不妙。根據美國知名體育記者「名記」海恩斯（Chris Haynes）的最新獨家爆料指出，勇士隊毫不掩飾的侵略性態度，已經完全扭轉了詹姆斯與老東家湖人之間的談判天平。海恩斯透露：「消息人士明確告訴我，在此之前，詹姆斯和湖人球團其實至今都還沒有針對他的未來合約進行過實質對話。然而，鑑於勇士目前正非常積極地在幕後運作，甚至將自己強勢定位為詹姆斯未來的最佳落腳點，這種冷淡的情況預計在明日以前就會有所改變，雙方終於要碰面了。」事實上，在勇士隊公開表態前，湖人管理階層在談判桌上佔據著絕對優勢。由於聯盟其他具備薪資空間的重建球隊並非詹姆斯心儀的爭冠去處，加上湖人握有詹姆斯的「鳥權」（Bird Rights），紫金軍團原本的算盤是採取「拖字訣」——先看休賽季自由市場的補強風向，最後再開出一份符合球隊整體薪資佈局、但對詹姆斯相對妥協的合約即可。然而，湖人管理層的算計，卻被死敵勇士隊的半路殺出徹底打亂。隨著勇士成為詹姆斯最具威脅性的潛在追求者，這名歷史得分王現在手中握有了極巨大的談判籌碼。內幕人士分析，這項突發形勢將迫使湖人隊在尚未釐清自由市場上其他角色球員的簽約前，就必須迫於壓力，提前對詹姆斯做出長期的頂薪承諾與承諾較佳的薪水條件。一場圍繞著詹姆斯生涯最後奪冠窗口的加州雙雄心理戰，已經正式在檯面下點燃戰火。