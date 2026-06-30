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民眾黨團今（30）日公布《強化國防自主暨無人機產業發展條例》草案。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，民眾黨團版本有三大特色，分別是回歸公務預算、建立明確指揮體系及制定相關罰則，希望各版本都能在委員會充分討論。陳清龍說明，民眾黨團版本草案以財政紀律前提有三大特色，一、不讓特別預算常態化，無人機條例應回歸公務預算，監督每一分錢。二、無人機產業涉及交通部民航局、經濟部、國防部等多部會，黨版草案建立明確指揮體系與分工，避免各部會各自為政、讓產業無所適從。三、為避免劣質廠商侵吞國家補助，黨版條例制定明確罰責，盼透過規範與監督，引導無人機產業健全、有序發展。立委洪毓祥表示，《強化國防自主暨無人機產業發展條例》要建立完善的無人機產業發展制度。草案第六條要求經濟部會同相關機關，建立超視距飛行、夜間飛行、群飛等管理制度，並全面盤點空域，區分禁止、限制、申請及限高開放等不同類型。洪毓祥表示這些重點必須盡速優先盤點，才有辦法做後續測試，甚至實際的商用飛行。洪毓祥指出，草案第七條建立完善的測試場域制度，包括測試場域、示範區及試飛資料回饋機制，並要求建立通訊、抗干擾、夜飛、群飛等測試制度，同時將軍用與民用試飛場域分開管理，作為未來法規修正及技術研發的重要依據。針對草案第十條，洪毓祥表示，無人機產業不能只靠內需帶動，政府應協助產業開拓國際市場、整合產業鏈，並透過《產業創新條例》及國發基金等既有制度提供租稅、融資及投資協助，不需要另立新法。他指出，經濟部喊出2030年無人機產值400億元目標，卻在2025年至2030年編列442億元預算，400億跟442億數字相當接近，也就是幾乎全都靠政府預算採購，這是發展無人機產業弔詭之處。他重申「無人機產業發展不能為買而買」，「先編預算，再決定要買什麼，這根本就是本末倒置。」「所有的發展、所有的經濟促成一定是 by demand」，應先盤點需求，再投入研發與市場布局。洪毓祥表示，草案第十三條要求建立完整產業資料庫，全面盤點供應鏈、關鍵零組件及國產化程度，落實非紅供應鏈檢測，以避免魚目混珠，用一大堆外國甚至中國大陸的零組件。政府各部門無人機採購也應納入共同供應契約，避免「不肖、不入流廠商、賣茶葉行廠商、賣馬桶廠商，都可以來做無人機」，讓採購回歸專業。會後，媒體提問，民眾黨團版本條例有和國民黨討論過嗎？陳清龍回應，每個政黨對無人機發展都有想法與願景，不論是院版、國民黨版、民眾黨版或委員版本，都可在委員會充分討論。民眾黨的一貫主張就是將無人機發展回歸年度公務預算，不以特別預算方式辦理，避免特別預算常態化、違反財政紀律；至於實際經費，應由行政部門依財政狀況及實際需求，在遵守《財政紀律法》的前提下編列。