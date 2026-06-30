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▲高雄店迎接新店開幕，會員新辦卡有限定優惠。（圖／取自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲好市多高雄亞灣店即將於7月3日開幕，這些陪伴會員多年的資深員工也將陸續轉往新據點服務。（圖／截取自台灣好市多臉書）

美式賣場好市多（Costco）高雄新店將於7月3日正式開幕，近期也陸續推出開幕優惠，包括新辦會員可拿千元商品券、保冷袋等，而舊址中華店也將在7月2日迎來最後營業日，「高雄中華店應該是很多人的回憶」、「好懷念中華店」。1997年開立的好市多高雄店為台灣第一家好市多（Costco），不過因租約將到期，計畫從前鎮區中華五路現址，搬到復興路的「亞灣80期重劃區」，好市多新高雄店將在7月3日開幕，就有網友於「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，聽聞中華店即將搬遷，特地前往走走、回味一下，沒想到現場發現新店開幕辦卡活動，乾脆辦了自己的會員卡。原PO表示，這次新辦卡總共拿到1000元商品券與購物袋，之後若於指定店消費，還可再換保冷袋；若申請會員費代繳，另有折抵200元與新戶首刷禮500元等優惠。台灣好市多表示，針對新高雄賣場遷址，；同時，為兼顧開幕期間的人潮與車流管理，開幕優惠將採分階段推出，活動將持續至8月30日止。好市多高雄店新位置在高雄市前鎮區智科路35號，有三大亮點，店內規劃有1010席汽車位及400席機車位。不過高雄新店址原本規劃設置加油站，但因鄰近高雄軟體園區，引發園區員工及民意代表關切。根據市府交通影響評估，好市多若設立加油站，恐造成周邊4處路口交通壅塞，甚至影響輕軌運行。由於相關開發案遲遲未能通過市府交通影響評估，官方最終拍板取消加油站設置計畫。