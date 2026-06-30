席捲西歐多日的熱浪正持續向中歐、東歐及南歐擴散，在「熱穹」（Heat Dome）效應影響下，多國氣溫飆破攝氏40度，匈牙利首都布達佩斯（Budapest）、塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）、羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）等地，亦都面臨危險高溫，斯洛伐克邊境小鎮更測得攝氏40.5度，刷新該國紀錄。有專家對烏克蘭提出警示，稱該國的能源網路，已在持續逾4年的俄烏戰爭中遭到重創，如今高溫將至，恐再次面臨重大挑戰。
多國發布最高警戒 啟用避暑中心、核電廠調整運作
根據英國《衛報》報導，匈牙利、波蘭、羅馬尼亞等國已陸續發布紅色高溫警報，呼籲民眾避免在白天外出、留意補充水分。匈牙利政府開放超過2000處裝有冷氣的公共設施，充當避暑中心，暫時放寬核電廠冷卻水溫限制，以維持電力供應。
戰火未歇又逢酷暑 烏克蘭電網承受雙重壓力
專家指出，熱浪東移後，烏克蘭將成為最令人擔憂的地區之一，因為自2022年初，俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭能源基礎設施屢遭攻擊。
烏克蘭能源公司Yasno的CEO科瓦連科（Sergii Kovalenko）坦言，電網已在戰時高壓條件下，運作超過4年，如今又因高溫推升用電需求，未來幾天，烏國電力系統將在「非常緊繃」的狀態下運行。
分析認為，若極端高溫持續，將讓本就受損的供電系統，面臨更大壓力，烏克蘭部分地區已出現緊急限電情況。
東歐更脆弱！冷氣普及率低，加劇高溫風險
報導指出，相較於西歐，東歐多國的住宅隔熱、通風條件較差，冷氣普及率也更低，高溫不僅會增加中暑、脫水等健康風險，也將進一步推升電力需求，對公共基礎設施形成考驗。
專家：氣候變遷讓極端熱浪更頻繁、更猛烈
氣候科學家認為，此次橫掃歐洲的熱浪，再次凸顯全球暖化帶來的影響，極端高溫事件變得更加頻繁、持續時間更長、影響範圍也更廣。
專家呼籲，各國除了強化短期防災措施以外，也應該提升能源與基礎設施韌性，因應未來可能越趨常見的極端高溫。
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根據英國《衛報》報導，匈牙利、波蘭、羅馬尼亞等國已陸續發布紅色高溫警報，呼籲民眾避免在白天外出、留意補充水分。匈牙利政府開放超過2000處裝有冷氣的公共設施，充當避暑中心，暫時放寬核電廠冷卻水溫限制，以維持電力供應。
戰火未歇又逢酷暑 烏克蘭電網承受雙重壓力
專家指出，熱浪東移後，烏克蘭將成為最令人擔憂的地區之一，因為自2022年初，俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭能源基礎設施屢遭攻擊。
烏克蘭能源公司Yasno的CEO科瓦連科（Sergii Kovalenko）坦言，電網已在戰時高壓條件下，運作超過4年，如今又因高溫推升用電需求，未來幾天，烏國電力系統將在「非常緊繃」的狀態下運行。
分析認為，若極端高溫持續，將讓本就受損的供電系統，面臨更大壓力，烏克蘭部分地區已出現緊急限電情況。
東歐更脆弱！冷氣普及率低，加劇高溫風險
報導指出，相較於西歐，東歐多國的住宅隔熱、通風條件較差，冷氣普及率也更低，高溫不僅會增加中暑、脫水等健康風險，也將進一步推升電力需求，對公共基礎設施形成考驗。
專家：氣候變遷讓極端熱浪更頻繁、更猛烈
氣候科學家認為，此次橫掃歐洲的熱浪，再次凸顯全球暖化帶來的影響，極端高溫事件變得更加頻繁、持續時間更長、影響範圍也更廣。
專家呼籲，各國除了強化短期防災措施以外，也應該提升能源與基礎設施韌性，因應未來可能越趨常見的極端高溫。
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