2026年美加墨世界盃32強賽迎來一場焦點戰，荷蘭與摩洛哥在120分鐘的激戰中以1：1握手言和。進入殘酷的12碼罰球PK大戰後，摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）再次展現「點球剋星」的本色，帶領摩洛哥在PK大戰中以3：2擊退荷蘭，成功挺進16強。荷蘭隊則繼上屆世界盃後，再次倒在12碼罰球點前。荷蘭守門員費布吕亨（Bart Verbruggen）在PK大戰中第2點已經撲到球，卻未能確實掌握住，最後不慎自己將球掃進，與12年前出局的方式如出一轍。
布努心理戰發威 科曼「加練特訓」沒效果
荷蘭主帥科曼（Ronald Koeman）賽前曾自信表示，球隊已經針對PK大戰進行了特訓，並與球員討論過各種應對策略。然而，當荷蘭球員真正走向罰球點時，特訓的效果卻蕩然無存。
摩洛哥門將布努在PK大戰中展現了極強的心理素質與震懾力。荷蘭球員在巨大的壓力下接連出現中柱、踢偏等離譜失誤。而先丟一球的摩洛哥則最終把握住機會，成功收下16強門票。
PK大戰魔咒難破 荷蘭重蹈覆轍
這場敗仗讓荷蘭隊再次被刻上「不擅長PK大戰」的歷史烙印。回顧世界盃歷史，荷蘭隊共經歷過5次PK大戰，卻輸掉了其中的4次。上一屆卡達世界盃是2022年，當時荷蘭在8強賽常規時間2：2戰平阿根廷，最終就是在PK大戰中遭到淘汰。無獨有偶，2014年世界盃四強戰，荷蘭同樣是在常規時間0：0悶平後，於PK大戰中敗給阿根廷。
有趣的是，費布吕亨在PK大戰第二點已經成功撲到對方的射門，但後續未能牢牢掌握球，自己的腳動了一下，反而將球踢進球門，而從最後來看，這就是勝負關鍵。而在2014年荷蘭輸給阿根廷時一樣。
當時的荷蘭門將西萊森（Jasper Cillessen）面對阿根廷老將馬克西·羅德里格斯（Maxi Rodríguez）操刀最後一擊。馬克西起腳勁射，荷蘭門將西萊森判斷對了方向，並且雙手已經碰到了皮球。但因為射門力量太大，皮球在擊中西萊森的手後，向上彈起砸中門楣下沿，最終折射入網。
布努太強了 球迷：真會搞心態
許多球迷對於荷蘭隊荒腔走板的罰球品質感到不可思議，有網友點評：「這場PK大戰太奇葩了，中柱、踢偏、下蛋，連門將站著都能撲出」、「看過08年克羅埃西亞、04年英格蘭，今天是我見過最離譜的PK大戰」。
對於摩洛哥門將布努(Yassine Bounou)的表現，球迷紛紛讚賞他在門線上的震懾力與心理戰術，直呼：「布努太會搞心態了，根本都不用做撲救動作對手就自己崩潰了」、「看了5屆世界盃，摩洛哥門將絕對是我看過最強的」。
荷蘭120分鐘苦戰 加克波進球卻遭追平
回顧本場比賽，場面數據呈現出令人意外的倒懸。摩洛哥全場控球率高達70%，狂轟11腳射門；反觀傳統強權荷蘭隊控球率僅30%，全場僅有6次射門，進攻端極度缺乏創造力。
比賽第72分鐘，荷蘭靠著前鋒加克波（Cody Gakpo）的禁區抽射先馳得點。然而，摩洛哥在常規時間終了前展現極強韌性，第90分鐘由迪奧普（Issa Diop）頭槌破門，將比賽拖入延長賽。延長賽雙方均無建樹，最終只能將命運交給PK大戰。
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荷蘭主帥科曼（Ronald Koeman）賽前曾自信表示，球隊已經針對PK大戰進行了特訓，並與球員討論過各種應對策略。然而，當荷蘭球員真正走向罰球點時，特訓的效果卻蕩然無存。
摩洛哥門將布努在PK大戰中展現了極強的心理素質與震懾力。荷蘭球員在巨大的壓力下接連出現中柱、踢偏等離譜失誤。而先丟一球的摩洛哥則最終把握住機會，成功收下16強門票。
PK大戰魔咒難破 荷蘭重蹈覆轍
這場敗仗讓荷蘭隊再次被刻上「不擅長PK大戰」的歷史烙印。回顧世界盃歷史，荷蘭隊共經歷過5次PK大戰，卻輸掉了其中的4次。上一屆卡達世界盃是2022年，當時荷蘭在8強賽常規時間2：2戰平阿根廷，最終就是在PK大戰中遭到淘汰。無獨有偶，2014年世界盃四強戰，荷蘭同樣是在常規時間0：0悶平後，於PK大戰中敗給阿根廷。
有趣的是，費布吕亨在PK大戰第二點已經成功撲到對方的射門，但後續未能牢牢掌握球，自己的腳動了一下，反而將球踢進球門，而從最後來看，這就是勝負關鍵。而在2014年荷蘭輸給阿根廷時一樣。
當時的荷蘭門將西萊森（Jasper Cillessen）面對阿根廷老將馬克西·羅德里格斯（Maxi Rodríguez）操刀最後一擊。馬克西起腳勁射，荷蘭門將西萊森判斷對了方向，並且雙手已經碰到了皮球。但因為射門力量太大，皮球在擊中西萊森的手後，向上彈起砸中門楣下沿，最終折射入網。
|賽事年份
|賽事階段
|對手
|正規與延長賽比分
|PK大戰比分(荷蘭在前)
|最終勝負
|1998年
|四強賽
|巴西
|1-1
|2-4
|❌ 敗
|2014年
|八強賽
|哥斯大黎加
|0-0
|4-3
|✅ 勝
|2014年
|四強賽
|阿根廷
|0-0
|2-4
|❌ 敗
|2022年
|八強賽
|阿根廷
|2-2
|3-4
|❌ 敗
|2026年
|32強賽
|摩洛哥
|1-1
|2-3
|❌ 敗
許多球迷對於荷蘭隊荒腔走板的罰球品質感到不可思議，有網友點評：「這場PK大戰太奇葩了，中柱、踢偏、下蛋，連門將站著都能撲出」、「看過08年克羅埃西亞、04年英格蘭，今天是我見過最離譜的PK大戰」。
對於摩洛哥門將布努(Yassine Bounou)的表現，球迷紛紛讚賞他在門線上的震懾力與心理戰術，直呼：「布努太會搞心態了，根本都不用做撲救動作對手就自己崩潰了」、「看了5屆世界盃，摩洛哥門將絕對是我看過最強的」。
荷蘭120分鐘苦戰 加克波進球卻遭追平
回顧本場比賽，場面數據呈現出令人意外的倒懸。摩洛哥全場控球率高達70%，狂轟11腳射門；反觀傳統強權荷蘭隊控球率僅30%，全場僅有6次射門，進攻端極度缺乏創造力。
比賽第72分鐘，荷蘭靠著前鋒加克波（Cody Gakpo）的禁區抽射先馳得點。然而，摩洛哥在常規時間終了前展現極強韌性，第90分鐘由迪奧普（Issa Diop）頭槌破門，將比賽拖入延長賽。延長賽雙方均無建樹，最終只能將命運交給PK大戰。
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