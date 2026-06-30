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洛杉磯道奇隊的日本巨星大谷翔平，再度用招牌的怪力轟炸大聯盟賽場！台灣時間今（30）日道奇隊作客挑戰奧克蘭運動家隊，大谷翔平依舊扛起先發第1棒指定打擊（DH）重任。在前三個打席遭到壓制的情況下，他在6局上逮到機會，將球一棒掃上右外野上層看台，本季第18號全壘打帶有3分打點轟垮對手，不僅幫助道奇拉開領先優勢，更讓美國媒體盛讚：道奇期待已久的瘋狂火力，正是被大谷這一擊徹底點燃。此役開局道奇隊進攻主動，前2局靠著蒙西（Max Muncy）與拉辛（Dalton Rushing）的適時安打串聯先馳得點；不過道奇先發左投勞爾（Eric Lauer）隨後遭遇亂流，遭到運動家打線迎頭痛擊一度被逆轉比分。比賽來到4局上，道奇打線發動全壘打攻勢，蒙西率先開轟，敲出個人本季第17號陽春彈追平比數；緊接著強打帕赫斯（Andy Pages）再補上一發2分打點全壘打，道奇隊以煙火秀重新奪回比賽主導權。大谷翔平今日前三次登場手感尚在調整，分別擊出內野滾地球、吞下三振以及二壘平飛球遭到接殺。然而來到6局上，道奇在無人出局、一二壘有人的大好得分局面上，大谷迎來關鍵的第4打席。面對運動家隊中繼左投克魯克（Matt Krook），雙方纏鬥到2好2壞，大谷精準鎖定一顆時速82.3英哩（約132.4公里）的內角偏高橫掃球（Sweeper）悍然出手，直接送上右外野上層看台。根據大聯盟數據解析，這發3分砲的。大谷在揮棒後立刻留在原地目送球出牆，展現極具統治力的「確信步」，這發定海神針般的3分彈也幫助道奇在6局上打完，取得8：3的大幅領先。這記石破天驚的怪力轟，同時也是大谷翔平在大聯盟生涯累積的第298支全壘打，距離無比榮耀的「大聯盟生涯300轟」里程碑僅剩下最後2發。隨著道奇打線全面甦醒，大谷將帶著這股火燙的長打手感，在接下來的賽事中繼續改寫歷史。