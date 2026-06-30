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▲沈伯洋協助受災居民整頓家園，反遭藍營狂酸「作秀蹭淹水」。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

藍營狂攻沈伯洋「蹭淹水」！顏若芳炸鍋：蔣萬安只發錢了事

受颱風米克拉外圍環流與鋒面影響，台北市內湖區日前出現淹水災情，民進黨台北市長參選人沈伯洋前往現場勘災並協助清理，引發藍綠陣營交鋒，部分藍營粉專及民代質疑沈伯洋此舉是在「作秀」、「蹭聲量」。對此，綠營北市議員顏若芳反擊，痛批台北市長蔣萬安面對淹水問題未能提出根本解方，卻批評協助居民的沈伯洋是在蹭，「你們是不是有事啊？」顏若芳29日在政論節目中表示，沈伯洋前往內湖了解災情，並非單純到現場拍照，而是真的協助居民清理環境、傾聽民眾聲音，這些第一線觀察也能作為未來政策調整的參考。她指出，沈伯洋多次在災害現場協助民眾，反觀蔣萬安當下並未立即前往，後續雖到場關心，但主要措施是發錢，可是政府補償本就應該。「民眾的財損是這一萬元就能補償嗎？」顏若芳強調，市府更應該說明如何改善排水問題、避免類似淹水再次發生，市長更重要的責任是提出長期改善方案，而不是只處理災後補助。她也批評，蔣萬安無法向市民說明如何根治淹水問題，卻反過來指責前往協助清掃的沈伯洋是在「蹭淹水」，不禁怒轟：「你們是不是有事啊？」前立委高嘉瑜則表示，政治操作是否有效，民眾心中自有一把尺判斷。她認為，真正應該負責改善城市防洪與排水問題的是市府，沈伯洋是在能力範圍內協助居民、表達關心，因此北市府更應感到羞愧，該檢討自身施政，而非將焦點放在政治攻防上。