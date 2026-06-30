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▲羅志祥（中）在《網紅老爸》扮演超人氣網紅。（圖／曼尼娛樂提供）

▲羅志祥（中）在《網紅老爸》和張懷秋（右）有火爆衝突的場面。（圖／曼尼娛樂提供）

▲新秀陳怡佳在《網紅老爸》扮演黑道大哥的女兒，卻對當網紅充滿興趣。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭》團隊再出新招！全新大片《網紅老爸》讓王識賢展現為人父親的黑幫老大新面貌，不但變成女兒傻瓜，還動用黑幫「資源」想為女兒衝流量。羅志祥則扮演自帶鎂光燈與大批粉絲應援的超人氣網紅，和王識賢的手下張懷秋，有即將爆發衝突的精彩對手戲，不少觀眾表示「超期待」。連著兩年的暑假壓軸大檔，都有《角頭》系列新片推出，幾乎快成為慣例。不過今年的暑假尾聲，換由《角頭》團隊改變風格的力作《網紅老爸》上場，除了黑幫元素仍在、依舊有激動的動作外，王識賢變成女兒傻瓜呈現溫暖的一面，張懷秋又耍狠又搞笑，再加入羅志祥扮演的網紅，商業噱頭一樣很豐富，票房成績也受到各方期待。《網紅老爸》今（30）日發布前導預告，王識賢溫柔詮釋地表最暖老爸「天哥」，暗中動用黑幫的「資源」幫助新秀陳怡佳飾演的寶貝女兒「小兔」拓展網紅事業，而張懷秋則頂著全新造型搞笑演出小弟「昌仔」，預告中更驚見他與羅志祥飾演的網紅「SK」爆發火爆衝突，以輕鬆、歡樂的視角呈現《角頭》的世界，粉絲耳目一新。只見飾演陳怡佳頭戴著兔耳朵髮箍登場，在直播鏡頭前分享爸爸的特點，說道：「他很愛熱鬧，身邊常常是一堆人。」畫面卻切換到王識賢飾演的天哥，走到任何地方，都有數10位黑衣人整齊列隊接應，排場驚人。接著她說道：「他很好動。」下一秒就是王識賢帥氣揮拳，把對手猶如玩具一樣輕鬆撂倒。她又補充：「我爸，真的很會理財。」畫面竟是王識賢坐在沙發上，看著點鈔機狂數大量鈔票。王識賢坦言：「這角色跟仁哥的差別很大，比較多是父親的想法跟看法。」他與陳怡佳在片中有動人的父女情，甘願當個女兒傻瓜，不擇手段只為護航女兒的網紅夢，也不讓女兒受到任何傷害。不過片中女兒直指爸爸的特點「愛熱鬧、好動、很會理財」，他笑稱：「跟本人完全相反。現實生活中，喜歡安靜，好動也還好，倒是有適度的運動。」張懷秋形容自己演的昌仔很忠心又非常崇拜老大，天哥說一就是一。在《角頭》系列他和王識賢角色關係對立，在《網紅老爸》王識賢變成他老大，一開始表演有點放不開，回憶道：「識賢哥有一場戲有發覺，就跟我説表演時不要客氣，要全部放開來表演，不要怕多做，只怕沒有，那句話點醒了我。」《網紅老爸》故事描述網紅小兔事業停滯，正苦尋突破，卻迎來出獄的黑道父親天哥。父女重逢，價值觀衝突不斷；天哥意外成為爆紅網紅，引發小弟金達妒恨與叛變。幫派內鬥升溫，小兔形象也因父親身分曝光而崩壞。面對黑白兩難，天哥在「好老大」與「好爸爸」間抉擇，最終以真情化解誤會，尋回親情與自我。更多資訊可以上查詢。