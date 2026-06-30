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▲曾馨瑩（左2）打高爾夫球時愛穿百褶裙。（圖／曾馨瑩IG@hsin_ying_tseng）

台灣首富郭台銘近日被拍到和一名女球友過從甚密，該名女球友身分遭起底，是50多歲的謝姓女子，她過去10年間曾在東南亞國家當情婦，疑似是「職業小三」。女球友還被狗仔拍到，陪郭台銘打高爾夫球時，會親自幫他塗抹防曬乳，穿著打扮也似乎在模仿郭夫人曾馨瑩，穿她的愛牌Malbon的運動服飾，各種舉動都讓人覺得別有用心。據《壹蘋新聞網》報導，女球友雖比曾馨瑩小1歲，但看起來比曾馨瑩老，臉上有明顯皺紋，身高約160公分，過去體態較為圓潤，但近一年刻意減肥，穿搭風格也與曾馨瑩越來越接近，會穿Malbon的高爾夫球裝、百褶裙，戴遮陽帽或是綁馬尾。據說謝女是基隆人，結過婚也有小孩，過去無出眾工作經歷，最知名的事蹟是曾在東南亞某國家當富豪小三，當了10年左右，後來疑似混不下去才回到台灣；去年開始謝女被狗仔拍到與郭台銘密切接近，從球場認識到會私下聯絡，最後甚至就連打球都靠郭董的豪車接送。狗仔還形容謝女非常懂得撒嬌獻殷勤，在打球時會貼心提醒郭台銘喝水、幫他抹防曬乳，儼然一副正宮姿態。自從跟身價4000多億的郭台銘搭上線後，她的生活也變得富裕不少，沒打球時也不用工作，大多都在逛百貨公司，狂買愛馬仕、香奈兒等名牌，吃的也都是高檔料理，經濟來源令人好奇。至於郭台銘和女球友是什麼關係？他至今沒正面回應，曾馨瑩也未出面受訪，真相究竟是不是出軌，外界無從得知。