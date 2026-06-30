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▲雙方鏖戰120分鐘後進入殘酷的PK大戰，最終摩洛哥神勇門將布努（Yassine Bounu）化身守護神，硬生生擋下荷蘭隊2球。（圖／路透／達志影像）

▲荷蘭門將費布魯根（Bart Verbruggen）雖神勇撲出對手點球，卻發生球碰腳後滾入網窩的小機率情況。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃32強賽，「鬱金香軍團」荷蘭隊在正規與延長賽與摩洛哥戰成1：1平手，最終在12碼罰球PK大戰中以2：3落敗，慘遭淘汰。這是荷蘭隊史首次於世界盃32強階段出局，總教練羅納德·柯曼（Ronald Koeman）執教這支球隊3年，面對世界排名前25的球隊戰績為0勝8敗。也引來瑞典傳奇球星伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović）在賽後更是直接點名，痛批他的戰術體系完全背離了荷蘭足球的靈魂。向來敢言的伊布在賽後評論中語出驚人，他直指這場敗仗的「罪魁禍首」就是柯曼。「這全是柯曼的錯，我根本認不出這是哪一支荷蘭隊！」伊布在轉播節目中憤怒表示，「他帶領球隊失去了一貫的『荷蘭足球精神』，這支球隊踢得畏首畏尾，根本沒有展現出應有的識別度。你代表的是荷蘭，來到這裡就該展現你們是誰。」伊布認為，柯曼帶領下的荷蘭隊不僅失去了創造力，更在場上表現得過於保守，這完全違背了荷蘭足球一貫崇尚進攻與華麗球風的傳統。賽後數據更讓荷蘭球迷心碎。據統計，自2023年柯曼接掌兵符以來，荷蘭隊在面對國際足聯（FIFA）排名前25的強權時，戰績竟呈現驚人的「0勝6平8負」。這項殘酷的數據直接打臉荷蘭足協對柯曼的信任，也解釋了為何在面對實力不俗的摩洛哥時，荷蘭隊始終展現不出足以擊敗對手的統治力。本場比賽的點球大戰被媒體形容為「史上最瘋狂的射門」，雙方球員接連失手，荷蘭門將費布魯根（Bart Verbruggen）雖神勇撲出對手點球，卻發生球碰腳後滾入網窩的小機率情況；而摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）則以全場站立、快速移動的奇招擾亂對手心智，成功撲出薩默維爾（Crysencio Summerville）的關鍵罰球。隨著摩洛哥球員薩巴里（Ismael Saibari）穩穩罰進致勝點球，這支由「亞特拉斯雄鷹」領軍的北非勁旅成功挺進16強，將在下一輪對陣加拿大。對於35歲的荷蘭隊長范戴克（Virgil van Dijk）而言，這場失利可能意味著他國際賽生涯的終點。他僅參加過兩屆世界盃，出賽9場並貢獻1進球1助攻，這次在淘汰賽首輪鎩羽而歸，留下了無盡遺憾。荷蘭隊的淘汰，加上稍早前德國隊同樣遭巴拉圭爆冷擊敗，顯示世界足壇的權力版圖正經歷劇烈洗牌，非洲與南美洲球隊的崛起，正對歐洲傳統列強構成前所未有的威脅，也宣告這項運動進入到黃金時代。