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針對藍白兩黨近日提出「無人機條例」並堅持回歸常態性「年度預算」編列，民進黨發言人林楚茵今（30）日強調，國防自主與不對稱戰力的建置具高度迫切性，呼籲在野黨全力支持行政院版《國防自主無人載具採購特別條例》草案，切勿因政治杯葛延宕國防建軍期程，更呼籲立法院長韓國瑜，在美訪問時多次高喊台灣應發展無人機，回台後應言行一致「展現院長高度」，積極協調並儘速通過行政院版無人機特別條例。林楚茵表示，國民黨版本雖提出6年2400億元，卻要求納入年度預算，民眾黨則主張金額不設限但須逐年編列。若硬將每年約400億元的無人機經費匡列於常態年度預算，在總預算額度固定下，勢必嚴重排擠社福、教育及地方建設等民生經費。更何況，年度預算每年皆需重新編列、審查，不僅無法確保國軍建軍政策的穩定與延續，更會引發國內無人機業者對市場的嚴重焦慮與不確定性，阻礙產業長遠投資。林楚茵重申，行政院版無人機預算採2100億元「特別預算」方式編列，完全遵循過往《海空戰力提升計畫採購特別條例》等前例，同樣須送立法院完整審查並接受審計嚴格監督，絕無規避監督之說。唯有透過特別預算讓資金一次到位、提供長單保證，才能成功建立「非紅供應鏈」，促使產業安心投入，建構不對稱戰力。最後林楚茵呼籲，剛訪美返台的立法院長韓國瑜，在美訪問時多次高喊台灣應發展無人機，回台後應言行一致「展現院長高度」，積極協調並儘速通過行政院版無人機特別條例，向國際社會展現台灣自我防衛的堅定決心，讓台美無人機產業成為不可或缺的戰略夥伴。