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▲家樂福品牌更名後，量販店確認改名「萬家福」、超市改為「樂家康」。（圖／記者黃韻文翻攝）

陪伴台灣近40年的家樂福，隨著統一集團收購加上法國Carrefour品牌授權到期，將在7月1日正式更名為「萬家福」。事實上，「萬家福」並非全新名稱，而是曾活躍於台灣量販市場的本土品牌，約18年前退出市場，更有趣的是，據在地居民回憶，台中太平店所在地前身就是萬家福賣場，如今隨著家樂福更名，將再度掛上「萬家福」招牌，彷彿繞了一圈又回到原點。「萬家福」是台灣早期本土量販品牌之一，前身為1991年成立的「新迪化街大賣場」，並於1993年正式更名為「萬家福」。當時以大型量販店經營模式快速拓展市場，販售生鮮、食品、日用品及家電等商品，全盛時期在台北、基隆、新竹、台中、嘉義等地皆設有分店，是不少六、七年級生共同的購物回憶。隨著外資量販業者陸續進軍台灣市場，萬家福曾與家樂福、大潤發等品牌同台競爭。然而，由於缺乏大型企業集團支援，加上市場競爭日益激烈，萬家福逐漸陷入經營困境，最終於2008年全面退出台灣市場，部分店面則由家樂福及愛買接手經營，品牌也自此走入歷史。直到2026年，因法國 Carrefour 品牌授權到期，統一集團決定將台灣家樂福量販店更名為「萬家福」，讓這個消失近20年的本土品牌重新回到大眾視野，也掀起不少民眾的懷舊回憶。有趣的是，位於台中市太平區的家樂福太平店，根據在地居民透露，該店址前身正是萬家福賣場，後來由家樂福接手經營，多年來一直是當地重要的採買據點。如今，隨著統一集團啟動品牌更名，太平店再次掛上「萬家福」招牌，也成為少數歷經「萬家福→家樂福→萬家福」品牌變遷的門市，意外成為這次改名話題中的一大彩蛋。另外，嘉義北門店過去也是萬家福舊址，後來由家樂福接手經營，不過因租約到期，已提前結束營業，因此未能見證品牌再次改回「萬家福」的歷史時刻。