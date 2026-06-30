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捷運三鶯線今（30）日通車，新北市長侯友宜致詞時感謝各界及歷任市府團隊努力，以及新北市長參選人李四川長年參與推動三鶯線、新北美術館等重大建設，期盼未來新北市政由「懂工程的人」接棒，續推捷運建設；李四川表示，市政建設必須一棒接一棒，會全力以赴接棒侯友宜，推動三鶯線延伸桃園八德、中和光復線延伸、汐東線串聯東環段等捷運路網，持續提升新北市民通勤便利性。在通車典禮中，侯友宜與李四川緊緊握手致意，象徵傳承與接棒。侯友宜表示，三鶯線能夠順利通車，首先要感謝市民支持及辛苦的市府第一線同仁、工程夥伴，並感謝中央地方共同挹注經費；侯友宜也公開向李四川及參與推動的市府團隊致意，不只是捷運三鶯線、新北市立美術館，新北市許多建設都有李四川及團隊夥伴留下的身影，「大家是一個團隊，齊心齊力，讓新北市未來會更好」。侯友宜也強調，新北市軌道建設正蓬勃發展中，還有捷運七線正在施工，下一棒一定要讓「越了解新北、越懂工程的人」來接棒，繼續推動捷運軌道建設，讓新北市朝向189公里捷運路網、171座車站，每10萬人享有4座車站的目標邁進，密度有望超過東京與首爾。李四川表示，市政建設是一棒接一棒，感謝上屆市長朱立倫推動「三環三線」政策，感謝侯友宜接棒，歷經八年努力完成三鶯線建設，更要感謝第一線工程人員的辛勞，因為有各界共同努力，才能讓這項重大建設順利完成，提供市民更便捷的交通服務。李四川也強調，會全力以赴接下侯友宜的棒子，繼續推動各地捷運軌道建設，三鶯線也保留了延伸桃園八德的規劃，可望進一步串聯桃園捷運路網及桃園國際機場，同時他也會持續推動新北市各生活區域的軌道建設，例如五股輕軌、中和光復線、汐東線、環狀線東環段延伸深坑、萬大樹林線等等，延續雙北及跨縣市的緊密合作，為新北市民打造更完善的捷運路網。