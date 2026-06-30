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待在冷氣房仍會流失 醫：3狀態可確認水分是否足夠

4類人容易發現腎結石 醫：手搖飲、含糖飲料取代恐影響補水效果

充足飲水防腎結石 醫：避免長時間憋尿

夏天到，許多人想到要做好防曬與預防熱傷害，卻很少把高溫和腎結石連在一起。醫師提醒，長時間待在冷氣房，並不代表身體沒有水分流失，也不要等到口渴才喝水，起床後、到公司後、午餐前後、下午工作中與下班前分次補充；且可觀察尿液顏色，若長時間偏深黃，代表水分可能不足。聯安預防醫學機構聯安診所健康管理中心主任洪育忠指出，夏天流汗增加、水分補充不足，或平時有排尿間隔過長的情況，都可能增加腎結石發生風險。不少人以為，只有待在戶外曝曬、明顯流汗時才需要特別補充水分；但洪育忠提醒，長時間待在冷氣房，並不代表身體沒有水分流失；因為空調環境較乾燥，水分仍可能透過呼吸道與皮膚散失，只是不容易察覺，因此常在不知不覺中喝水不足。洪育忠說明，當水分攝取不足，尿量會隨之減少，尿液中的礦物質濃度相對提高，較容易沉積並逐漸形成結石。醫師提醒，若發現排尿次數比平常少、尿量變少、或尿色長時間偏深，就可以回頭檢視近期水分是否補得足夠。洪育忠提到，在健檢現場觀察到，高科技業、久坐辦公，或工作期間不方便喝水與上廁所的族群，較容易發現腎結石相關問題。除了工作型態限制，運動後若沒有及時補充水分，或習慣以含糖飲料、手搖飲取代白開水，也可能影響補水效果。洪育忠提醒，不要等到口渴才喝水，可在起床後、到公司後、午餐前後、下午工作中與下班前分次補充；平時也可「觀察尿液顏色」，若長時間偏深黃，代表水分可能不足。「避免長時間憋尿，讓尿液規律排出」，洪育忠指出，若工作期間無法隨時喝水，也可把握休息、用餐前後等可行時段補足水分。洪育忠表示，充足飲水是預防腎結石最基本也最重要的生活習慣之一，特別是在夏季，更應主動補充水分，避免尿液過度濃縮而增加結石風險，若曾有結石病史，同時有補鈣需求，也不必因擔心結石而自行停用或減少鈣質補充，仍應由醫師依照健檢結果及個人狀況進行專業評估。