國外一名動物救援志工日前在路邊發現一隻奄奄一息的流浪黑狗，原本只是想帶牠就醫，沒想到檢查後才發現狗狗已經懷孕且即將生產。志工立刻替牠準備安全舒適的環境，狗媽媽最後順利產下8隻幼犬，一場臨時救援意外挽救了9條生命。溫馨畫面曝光後，吸引大批網友留言感謝志工的善心，也期盼狗媽媽與小狗未來都能找到溫暖的新家。
原本救一隻浪犬！最後救下9條生命 暖心畫面感動網友
動物救援志工塞琳娜（Selina）在IG分享這段經歷，她表示，當時在路邊發現這隻流浪黑狗後，立刻帶牠前往醫院檢查，沒想到獸醫告知狗狗不僅已懷孕，而且已經接近生產。塞琳娜立即替狗媽媽準備安全又舒適的待產空間，希望牠不用再冒著危險，在街頭獨自迎接新生命。
影片中可以看到，狗媽媽似乎知道自己終於有了安心的地方，不再像先前一樣緊張不安，而是放鬆地迎接生產，最後順利誕下8隻健康的小狗，之後安穩地躺在毯子上休息，畫面相當溫馨。
塞琳娜坦言，自己原本只是想救援一隻流浪犬，沒想到最後竟救下了一整個家庭，讓她既驚喜又感動。影片曝光後，也吸引許多網友留言表示，「感謝你的善心與行動」、「牠們看起來真是太棒了」、「太可愛了，謝謝你救了牠們全部」，紛紛為她的善舉按讚。
塞琳娜也透露，目前狗媽媽與8隻小狗的健康狀況都十分良好，正在安心休養。等到小狗們長大、具備獨立生活能力後，她也會協助替牠們尋找適合的新主人，希望這一家九口都能擁有溫暖幸福的新生活。
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動物救援志工塞琳娜（Selina）在IG分享這段經歷，她表示，當時在路邊發現這隻流浪黑狗後，立刻帶牠前往醫院檢查，沒想到獸醫告知狗狗不僅已懷孕，而且已經接近生產。塞琳娜立即替狗媽媽準備安全又舒適的待產空間，希望牠不用再冒著危險，在街頭獨自迎接新生命。
影片中可以看到，狗媽媽似乎知道自己終於有了安心的地方，不再像先前一樣緊張不安，而是放鬆地迎接生產，最後順利誕下8隻健康的小狗，之後安穩地躺在毯子上休息，畫面相當溫馨。
塞琳娜也透露，目前狗媽媽與8隻小狗的健康狀況都十分良好，正在安心休養。等到小狗們長大、具備獨立生活能力後，她也會協助替牠們尋找適合的新主人，希望這一家九口都能擁有溫暖幸福的新生活。