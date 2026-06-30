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台中市警察局第二分局爆出員警持用毒品，警局掌握案情後報請檢察官偵辦，27日慎重展開搜索拘提行動，於第二分局一位陳姓小隊長住處搜出安非他命毒器及吸食器等證物，製作警詢筆錄後，28日向法院聲押禁見獲准，押送台中看守所；市警局表示將依公務人員考績法，開考績會後，祭出2大過免職處分。台中市界驚爆醜聞，第二分局一位陳姓偵查小隊長，涉嫌在面與人有糾紛而遭到檢舉施用持有毒品， 27日由台中地檢署檢察官指揮警方前往第二分局偵查隊辦公室、陳姓小隊長住處等處所執行搜索並拘提陳男到案，檢察官複訊後認陳男涉嫌重大，有逃亡、串滅證之虞，28日向台中地院聲押禁見獲准。據瞭解，該名陳姓小隊長於第二分局偵東隊係專責值日小隊，承辦案件移送文書作業，工作項目單純，未實際承辦刑案業務，同仁也表示陳小隊長上班情形正常未有異狀，未料私下生活染毒震驚警界。