捷運三鶯線將於今日通車，在全台熱議三鶯線免費搭時間、路線圖與沿線2字頭房價之際，大批轉乘大軍湧入也引發板南線通勤族恐更難擠上車的焦慮。台北捷運公司預估，平日早尖峰頂埔站將激增約1500名旅客。為此，北捷啟動車廂空間優化改裝，祭出拆除車門立柱、精簡座位等5招優化措施。預計2026年全面完工後，尖峰運能可大增3000人，全力化解日常擠車噩夢！
🟡 頂埔尖峰湧1500人 藍線運能大增3千
隨著三鶯線通車進入倒數，板南線迎來運量挑戰。北捷預估頂埔站將暴增1,500名轉乘旅客，為迎戰人潮，北捷推動空間優化列車，移除立柱並微調座位，讓每部列車載客量增加72人。目前已完成19列改裝，預計2026年全面完工，屆時整體尖峰運能將增加近3,000人。
🟡 借鏡紐約首爾 北捷祭5招空間優化改裝
為了縮短旅客上下車的動線阻礙、讓通勤族更好上車，北捷本次車隊改造特別參考了美國紐約、韓國首爾以及新加坡等國際地鐵的車廂設計思維。最核心的戰術便是將最密集的第 2 節至第 5 節車廂「車門中央立柱」全數完成移除，讓進出動線更為流暢。
北捷迎戰塞車人潮的 5 招空間優化改裝細節如下：
第一招：移除車門中央立柱：主力第 2 至第 5 節車廂的車門立柱已全面拆除，大幅提升上下車的動線效率，防止人潮卡在門口動彈不得。
第二招：精簡與調整座位：每部列車原有的 352 個座位，經結構優化後微調 54 個座位，仍保留近 300 個座位，且身障與博愛所需的「優先席數量」完全維持不變。
第三招：調降手拉環高度：鄰近車門處的 144 個手拉環全部貼心調降約 6 公分，並搭配鮮明醒目的黃色吊帶，友善體貼不同身高的通勤旅客扶握。
第四招：新增橫向扶桿：配合中央立柱的移除，每節車廂車門上方新增 6 個橫向扶桿，並在車側與座椅側同步增設壁面扶手，確保行車抓握的絕對安全性。
第五招：擴大嬰兒車停放區：於第 3 節第 4 個車門至第 4 節第 1 個車門的親子友善區增設專屬停放空間，並附帶專屬粉紅色捷米貼紙提供高度識別。
🟡 月台配置守門員 配合擁擠度燈條分流
除了硬體改裝，北捷也緊縮列車班距，並在重點車站安排「守門員」站哨，專職疏導月台人潮。月台也裝設「車廂擁擠度燈條」，提供四色燈號讓乘客上車前判斷擁擠程度，自動往人少車廂移動，多管齊下強化尖峰服務品質。可利用「台北捷運Go」App 提供車廂擁擠度資訊查詢。
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隨著三鶯線通車進入倒數，板南線迎來運量挑戰。北捷預估頂埔站將暴增1,500名轉乘旅客，為迎戰人潮，北捷推動空間優化列車，移除立柱並微調座位，讓每部列車載客量增加72人。目前已完成19列改裝，預計2026年全面完工，屆時整體尖峰運能將增加近3,000人。
為了縮短旅客上下車的動線阻礙、讓通勤族更好上車，北捷本次車隊改造特別參考了美國紐約、韓國首爾以及新加坡等國際地鐵的車廂設計思維。最核心的戰術便是將最密集的第 2 節至第 5 節車廂「車門中央立柱」全數完成移除，讓進出動線更為流暢。
北捷迎戰塞車人潮的 5 招空間優化改裝細節如下：
第一招：移除車門中央立柱：主力第 2 至第 5 節車廂的車門立柱已全面拆除，大幅提升上下車的動線效率，防止人潮卡在門口動彈不得。
第三招：調降手拉環高度：鄰近車門處的 144 個手拉環全部貼心調降約 6 公分，並搭配鮮明醒目的黃色吊帶，友善體貼不同身高的通勤旅客扶握。
第四招：新增橫向扶桿：配合中央立柱的移除，每節車廂車門上方新增 6 個橫向扶桿，並在車側與座椅側同步增設壁面扶手，確保行車抓握的絕對安全性。
🟡 月台配置守門員 配合擁擠度燈條分流
除了硬體改裝，北捷也緊縮列車班距，並在重點車站安排「守門員」站哨，專職疏導月台人潮。月台也裝設「車廂擁擠度燈條」，提供四色燈號讓乘客上車前判斷擁擠程度，自動往人少車廂移動，多管齊下強化尖峰服務品質。可利用「台北捷運Go」App 提供車廂擁擠度資訊查詢。