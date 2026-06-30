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台北市內湖區日前受到豪雨影響，多處地區出現積淹水情況，市長蔣萬安主推的「AI防洪」與相關防災應變機制，也因此再度被外界檢視與質疑。事後，市府呼籲市民加入台北市水利處LINE官方帳號「戀戀水綠臺北水利」，即時掌握防災資訊。不過，蔣萬安受訪時卻出現口誤，說成「綠綠水戀」，畫面曝光後迅速在網路上發酵，引發熱議。擁有8.5萬人追蹤的臉書粉專「事實盛於雄辯」分享相關受訪片段，當蔣萬安在談及後續防汛作為時提到，市府已要求水利處與民政局加強協作，並透過鄰里系統推動防災資訊傳遞，希望里鄰長能加入相關平台協助宣導。不過在提及官方帳號時，他卻將名稱講成「綠綠水戀」，與正確的「戀戀水綠臺北水利」完全顛倒，口誤瞬間成為網路討論焦點。該粉專也調侃指出：「蔣萬安，你背錯了，跟茉莉蓮一樣。」暗指其說法疑似不夠熟悉相關防災平台。粉專同時翻出前一天的受訪內容補充，蔣萬安當時還曾將該平台誤稱為「APP」，並呼籲市民「多多訂閱戀戀水綠的APP」，但實際上該服務為北市水利處LINE官方帳號，並非獨立應用程式。連續兩天出現名稱混淆與說法錯置，也引發網友討論市長對防災資訊平台的熟悉度，有留言狠酸「背錯了啦草包」、「讓你背稿，都會背錯⋯」、「講話完全沒有溫度，就像機器人一樣」、「又背成另外一題的答案！市長實在是該換人做了！」、「他要空安到什麼時候啦？！考驗天龍國人的耐心喔！」、「啥都不熟，除了吃火鍋」。