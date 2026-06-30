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沒搭上股市行情陷焦慮 韓國掀「KOSPI憂鬱症」現象

韓國薪資成長停滯 勞動所得占比連兩年下滑

「有工作仍貧窮」 韓國約300萬人成在職貧窮族

AI衝擊青年就業 專家：勞資差距恐持續擴大

韓國股市持續走強，卻讓不少沒有搭上投資熱潮的民眾陷入焦慮。隨著股票獲利與勞動所得差距持續擴大，韓國近期甚至出現所謂的「KOSPI憂鬱症」，意指因錯過股市漲勢而產生失落、自責，甚至逐漸失去工作動力的心理現象。專家警告，在資本收入成長速度遠超過薪資的情況下，「在職貧窮」人口恐將持續增加，勞動與資本所得兩極化問題也將更加嚴重。根據韓國《中央日報》報導，30多歲的上班族金先生便是其中一例。他表示，自己從未買進半導體股票，眼看身邊許多人靠投資獲利，逐漸產生強烈的「錯失恐懼」（FOMO，Fear of Missing Out），甚至開始對工作失去熱情，最後不得不接受心理諮商。金先生透露，醫師診斷他出現「心身耗竭症候群」（Brownout）症狀，也就是介於職業倦怠前期的冷漠與無力狀態。他坦言：「我害怕即使一直工作，生活也永遠無法改善。」另一名30多歲的自營業者劉先生也有類似感受。他表示，自己過去7年幾乎沒有出國旅遊，一直努力工作、省吃儉用累積財富，但看到其他人靠股票短時間內讓資產翻倍，心理落差愈來愈大。劉先生說：「我一時衝動跟著進場投資，但現在報酬率並不好，心裡反而更痛苦。」分析指出，隨著股市持續上漲，越來越多人開始懷疑，單靠工作是否還有機會改善生活，也讓投資逐漸從過去的「加分選項」，變成許多人眼中的「生存必需品」。韓國央行公布的經濟統計顯示，去年勞工透過薪資、獎金等取得的「勞動所得」占國民總所得比重降至66.8%，較前一年下滑0.6個百分點，不僅創下2021年以來新低，也已連續兩年下降。另一方面，去年員工薪酬總額雖然年增3.8%，但增幅卻是2020年以來最低，反映薪資成長速度明顯放緩。韓國統計廳家庭收支調查也顯示，今年第一季家庭平均勞動所得僅年增0.3%，遠低於包含營業收入、財產所得及政府移轉收入在內的整體經常性收入2.4%的增幅，在各項收入來源中表現最弱。與此同時，企業獲利、股利及利息等資本收入卻持續攀升。去年受惠於製造業及證券業景氣回升，企業營業盈餘達587.3兆韓元，年增6.3%，顯示經濟成長創造的收益正逐漸向資本端集中，而勞動所得所占比重則持續下降。這樣的趨勢也推升民眾投入股市的意願。根據韓國證券集中保管機構統計，截至去年底，韓國上市公司股票投資人已達1455萬8479人，再創歷史新高，等於平均每4名韓國人就有1人持有股票。然而，即使有穩定工作，也不代表能擺脫貧窮。韓國統計廳與韓國保健社會研究院統計顯示，目前收入低於全國所得中位數50%、卻仍有工作的「在職貧窮」人口，占整體就業人口約10%至12%，規模約300萬人。此外，韓國整體相對貧窮率去年升至15.3%，較前一年增加0.4個百分點，顯示收入分配問題仍持續惡化。更令外界憂心的是，人工智慧（AI）及人形機器人快速發展，恐使勞動與資本所得差距進一步擴大。韓國上月就業人口較去年同期減少4萬人，17個月來首度轉為負成長，其中15至29歲青年就業人口更大減25.5萬人，青年就業市場持續惡化。IBK投資證券經濟學家鄭容泰分析指出，AI技術發展及政府持續重視資本市場，可能使勞動所得占比進一步下降，而資本所得則持續提高，短期內就業市場恐怕難以擺脫疲弱局面。不過，也有學者認為，在投資逐漸成為主流的時代，穩定的工作仍具有不可取代的價值。勞動問題專家、明知大學經營學系名譽教授李宗勳表示，如果不願透過高槓桿投資承擔風險，穩定的勞動收入依然是人生最重要的保障。他認為，從長期來看，能夠持續留在勞動市場，仍是最可靠的退休準備方式。李宗勳也呼籲，企業若希望維持長期競爭力，除了投資AI與新技術外，也應持續擴大青年人才招募與培育，避免勞動市場持續惡化，進一步加劇社會貧富差距。