我是廣告 請繼續往下閱讀

在野近期研議5項公投提案，包括反廢死、鞭刑入法、移轉投票、以及交通罰鍰專用等，盼與年底九合一大選併辦；對此，中選會主委游盈隆喊話，「今年公投數量是一個恰恰好、兩個有點多、三個受不了」。國民黨團書記長林沛祥今（29）日回應，尊重游盈隆表達意見權利，但期待中選會在法定程序完成之前，能夠維持行政中立，讓人民相信裁判不是先吹哨、再比賽。對於游盈隆的說法，林沛祥說，尊重游盈隆個人表達意見的權利，但更期待中選會在所有的法定程序完成之前，能夠嚴格維持行政中立，讓人民相信裁判不是「先看風向、再決定怎麼吹哨」。林沛祥提到，2018年一次有10項公投，不正是民進黨當年修改《公民投票法》產生結果嗎？如今卻說兩個有點多、三個受不了，未免讓社會大眾有點失望。民主制度不是怕人民做決定，而是應該相信人民有能力做決定。林沛祥表示，公投存在的目的，就是把重大政策的決定權交還給人民，而不是由行政機關替人民決定人民該決定多少，把政策決定權真正還給人民，才是民主法治國家應有的態度。