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迷客夏beard papa’s香草雲朵季！夾心拿鐵、娜杯紅茶泡芙7/1開賣

▲迷客夏beard papa’s大杯「香草夾心拿鐵」北部價90元、南部價85元；「卡士達奶酪」15元／份。（圖／記者蕭涵云攝）

▲迷客夏beard papa’s大杯「夏日卡士達紅茶」北部價55元、南部價50元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲迷客夏beard papa’s大杯「香草雲朵拿鐵」北部80元、南部價75元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲beard papa’s「娜杯紅茶拿鐵泡芙」85元起。（圖／迷客夏提供）

迷客夏新品真實口感曝光！手搖飲料優惠一次整理

《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱試喝，最喜歡「香草夾心拿鐵」，綿滑的「卡士達奶酪」配上拿鐵香醇不厚重。推薦一拿到就直接喝，約剩半杯左右再把奶蓋搖勻，更顯奶香；最後將剩下的奶酪與奶蓋一起吃，加倍香濃的感覺超滿足。

▲迷客夏beard papa’s香草雲朵季新品開喝，真實口感曝光。（圖／記者蕭涵云攝）

迷客夏beard papa’s香草雲朵季7月1日上市優惠：

▲珍煮丹7/1開賣4公升「珍大壺」分享壺。（圖／珍煮丹提供）

珍煮丹：巨無霸「西瓜珍大壺」7/1開賣！小暑、大暑送免費優惠券

珍煮丹7月手搖飲料優惠：

▲大杯「西瓜烏龍」70元、大杯「小玉西瓜冰米露」85元、大杯「小玉西瓜茉莉」70元，還有西瓜保冷袋。（圖／珍煮丹提供）

手搖飲料把甜點拿來喝！迷客夏跨界聯名日本鬍子爺爺泡芙beard papa’s，7月1日開賣香草雲朵季，香草夾心拿鐵、夏日卡士達紅茶、香草雲朵拿鐵3款新品及全新配料「卡士達奶酪」，新品「現折10元」、「娜杯紅茶拿鐵泡芙」免費吃優惠一次看。珍煮丹則有超狂巨無霸「西瓜珍大壺」開賣。這個夏天開喝「迷客夏」甜點系手搖飲料！攜手日本鬍子爺爺泡芙beard papa’s，以經典香草卡士達口味為靈感，打造醇而不膩的3款手搖新品、及「卡士達奶酪」限定配料。◾️將黃金比例的娜杯紅茶拿鐵，搭配「卡士達奶酪」與特製「卡士達奶霜」，雙料層層疊加、復刻職人泡芙的經典靈魂，奶香立體、口感綿密不膩口。◾️手作奶酪以香草卡士達風味延伸，咬起來細滑柔嫩，口感很特別。◾️嚴選娜杯紅茶為茶底，飽滿焦糖香氣配上香草卡士達奶霜，純茶控也能喝到輕盈如雲朵般的奶香。◾️娜杯紅茶交織迷客夏自家香醇綠光鮮奶、再覆蓋香草卡士達奶霜，就像「喝的液態泡芙」。◾️beard papa’s全台門市則獨家開賣迷客夏「娜杯紅茶拿鐵泡芙」，嚴選經典盧哈娜紅茶製作內餡，擠入鬍子爺爺酥脆泡芙派皮，焦糖香氣好誘人。喜歡簡單口感的人推薦「夏日卡士達紅茶」，風味清爽也喝得到奶香；奶茶控當然適合來一杯「香草雲朵拿鐵」。◾️7月1日至7月7日，一般門市現場購買「香草雲朵拿鐵」享單杯「現折10元」優惠！可累計。◾️7月1日至7月6日，一般門市現場購買香草雲朵季系列任2杯，並完成指定任務，有機會抽中迷客夏beard papa’s聯名口味「娜杯紅茶拿鐵泡芙」免費兌換券6張（共抽出50位幸運兒）。◾️7月13日至7月19日，一般門市現場購買「醇萃茶」或大杯「醇濃鮮奶茶」指定飲品，享「免費加料卡士達奶酪」乙份。◾️8月5日至8月11日，一般門市現場購買香草雲朵季系列任1杯，享20元加購「醇萃茶」系列1杯（優惠可累計）。珍煮丹小玉西瓜系列今年回歸，創下單日賣破八千杯銷量，熱銷款「西瓜烏龍」更是單日飆破萬杯銷售。迎接暑假，7月1日珍煮丹全台門市開賣超吸睛巨無霸「西瓜珍大壺」。就像把整顆西瓜提著走，珍大壺外觀完美還原西瓜紋理，滿滿4公升容量、還貼心自帶「專屬水龍頭」，多人歡聚野餐開趴，絕對是全場焦點。珍煮丹「西瓜珍大壺」共10款菜單可選：明星款西瓜烏龍435元、小玉西瓜茉莉435元、不知春245元、木梨茉莉215元、雲霧烏龍245元、復刻紅茶215元、黑糖檸檬冬瓜275元、山茶花採蜜青茶365元、熟梅冰茶345元、手熬黑糖檸檬305元。◾️7月7日小暑及7月23日大暑，分別於當天上午11:00起，鎖定珍煮丹官方Instagram @truedantw，點擊限時動態領取「小玉西瓜茉莉」免費兌換券，可享「小玉西瓜茉莉」免費乙杯兌換券（每日限量100張，領完為止）。提醒大家，兌換券使用期限為領取後7天內，僅限線下門市兌換。詳細規則請參考平台折價券注意事項。