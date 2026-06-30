王品集團石二鍋驚見食安問題！有消費者在Threads上表示，吃火鍋驚見菜盤有「蟑螂正在下蛋」還被端上桌，雖然收到店經理道歉免單、還拿到優惠券並招待換新「但還是覺得有點噁」，畫面驚悚掀起網友熱論。《NOWNEWS今日新聞》求證業者，官方表示：「當晚及今早營業前也已安排廠商消毒，未來品牌會嚴格控管餐點出餐品質，避免類似情況發生。」
國民小火鍋出包！石二鍋「蟑螂下蛋」火鍋菜盤上桌 驚悚畫面曝
食安問題層出不窮！昨晚有消費者在Threads上表示，與朋友前往吃石二鍋時，驚見火鍋菜盤有「蟑螂正在下蛋」還被端上桌，讓他嚇喊「真的超噁心，雖然不知道什麼蟲但看起來像蟑螂 還是活得觸角亂動」。
畫面驚悚迅速掀起網友熱論，眾人直呼「噁😵💫仔細看是蟑螂正在下蛋」、「吃火鍋也能遇到彩蛋」、「哪一家石二鍋？太噁心了」。
原PO消費者指出，「這單我是被免單的 店經理有跟我道歉 還有拿到下次用餐的優惠券」，並補充說明「事後店員幫我招待一份換新的了，但還是覺得有點噁。」
王品集團急致歉！已安排廠商消毒：未來品牌會嚴格控管餐點出餐品質
對此，《NOWNEWS今日新聞》記者求證業者，王品集團表示：「造成顧客用餐體驗不佳，品牌深感抱歉，事發當下經顧客反應後，店長立即道歉、更換新菜盤並以免單處理，當晚打烊後及今早營業前也已安排廠商消毒，未來品牌會嚴格控管餐點出餐品質，避免類似情況發生。」
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食安問題層出不窮！昨晚有消費者在Threads上表示，與朋友前往吃石二鍋時，驚見火鍋菜盤有「蟑螂正在下蛋」還被端上桌，讓他嚇喊「真的超噁心，雖然不知道什麼蟲但看起來像蟑螂 還是活得觸角亂動」。
畫面驚悚迅速掀起網友熱論，眾人直呼「噁😵💫仔細看是蟑螂正在下蛋」、「吃火鍋也能遇到彩蛋」、「哪一家石二鍋？太噁心了」。
原PO消費者指出，「這單我是被免單的 店經理有跟我道歉 還有拿到下次用餐的優惠券」，並補充說明「事後店員幫我招待一份換新的了，但還是覺得有點噁。」
王品集團急致歉！已安排廠商消毒：未來品牌會嚴格控管餐點出餐品質
對此，《NOWNEWS今日新聞》記者求證業者，王品集團表示：「造成顧客用餐體驗不佳，品牌深感抱歉，事發當下經顧客反應後，店長立即道歉、更換新菜盤並以免單處理，當晚打烊後及今早營業前也已安排廠商消毒，未來品牌會嚴格控管餐點出餐品質，避免類似情況發生。」