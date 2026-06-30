我是廣告 請繼續往下閱讀

▲法國隊在本屆世界盃小組賽的表現堪稱完美，是本屆僅有三支以9分滿分昂首晉級的球隊之一。（圖／美聯社／達志影像）

推薦一：法國讓1.5球過盤且全場總進球數大於2.5球

預測二：兩隊均有進球

▲瑞典隊以「最佳小組第三名」的身分擠進32強。他們雖然曾以5：1大勝突尼西亞，但也曾遭遇荷蘭以同樣的5：1血洗。（圖／美聯社／達志影像）

2026年FIFA世界盃32強淘汰賽迎來強權對決！奪冠大熱門「高盧雄鷹」法國隊，將於台灣時間7月1日凌晨5點（當地時間30日下午5點），移師美國紐澤西的大都會體育場，正面對決北歐傳統勁旅瑞典隊。相較於先前巴拉圭點殺德國、摩洛哥逆襲荷蘭的冷門頻傳，外界與運彩專家一致看好兵強馬壯的法國隊能順利過關。美媒《Covers》專家預測大分過盤或是法國獨營，強調兩隊近況都很好，強烈推薦買下「飆分組合」。法國隊在本屆世界盃小組賽的表現堪稱完美，先後以3：1擊敗塞內加爾、3：0輕取伊拉克，末輪更以4：1大勝挪威，是本屆僅有三支以9分滿分昂首晉級的球隊之一。法國隊最令人聞風喪膽的是其傲視全球的進攻火力，當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）在前兩場比賽均上演梅開二度，而邊鋒登貝萊（Ousmane Dembele）則在上輪對陣挪威時瘋狂大演帽子戲法，兩人目前均已各自轟入4顆進球，狀態熱得發燙。對手瑞典隊則是驚險以「最佳小組第三名」的身分擠進32強。他們雖然曾以5：1大勝突尼西亞，但也曾遭遇荷蘭以同樣的5：1血洗。加上防線核心中後衛希恩（Isak Hien）在對陣日本時大腿後側肌群受傷，此役確定因傷報銷，這讓本就漏洞百出的瑞典防線面臨全面崩盤的危機。針對這場生死戰，各大體育媒體與資深運彩分析師在評估雙方實力後，不約而同開出了極其傾向法國的預測，並強烈推薦同一個最具價值的投注組合：美媒分析師傑克森·弗賴伯格（Jackson Fryburger）與湯姆·奧德菲爾德（Tom Oldfield）均指出，法國隊在最近的6場各項賽事中，竟然有高達5場比賽單場至少轟進3球，場均進球數驚人。而瑞典隊最近7場比賽也有高達6場的全場總進球數突破3.5球，屬於典型的大開大闔球風。在瑞典主力中後衛缺陣、法國攻勢銳不可擋的情況下，專家一致認定法國能輕鬆淨勝2球以上，且全場將上演精彩的進球飆分大戰。熱門推薦：法國讓1.5球贏盤（賠率-135）、全場總進球數大於2.5球（賠率-205）或直接挑戰大於3.5球（賠率+130）。價值投資推薦：法國贏球且兩隊均有進球（賠率15/8）。專家指出，瑞典前場擁有伊薩克（Alexander Isak）與約克萊斯（Viktor Gyokeres）等頂尖球星，具備極強的反擊破門能力，面對可能缺少中後衛薩利巴（William Saliba，因背傷出戰成疑）的法國防線，瑞典有望能突破。球員個人表現：強烈推薦姆巴佩隨時進球，這被視為全場最穩健的個人盤口。法國（4-2-3-1）：邁尼昂；孔德、於帕梅卡諾、薩利巴（或拉克魯瓦）、特奧·埃爾南德斯；楚阿梅尼、拉比奧；奧利塞、登貝萊、杜埃；姆巴佩。瑞典（3-4-3）：澤特斯特倫；拉格比克、林德洛夫、古德蒙德森；伯恩哈德森、伯格瓦爾、阿亞里、斯特勞德；埃蘭加、約克萊斯、伊薩克。目前各大博彩機構給出的常規90分鐘獨贏賠率中，法國為-390（絕對大熱門），瑞典獨贏則高達+1000。這場高盧雄鷹與北歐大軍的割喉戰，法國隊勢必用海量的進攻摧毀對手，昂首挺進世界盃16強。