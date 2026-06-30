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▲日本隊近年大量球員旅歐，戰術理解與攻守轉換速度明顯提升，已能在世界盃淘汰賽舞台與巴西等傳統強權正面抗衡。（圖／路透／達志影像）

▲巴西足球長期被視為「足球王國」，球員從街頭、社區與日常競爭中累積即興能力與自我表達，也讓他們能在關鍵瞬間靠個人能力改變比賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲日本隊再度止步世界盃淘汰賽首輪，結果殘酷，但也凸顯日本足球從集體服從、根性論走向個體自立過程中的轉型陣痛。（圖／美聯社／達志影像）

▲台灣足球若要培養更好的下一代球員，不能只要求孩子守紀律、聽指令、少犯錯，也必須給他們思考、嘗試、創造與面對失敗的空間。（圖／健身工廠提供）

▲陳彥夫是在日本出生長大的台灣足球教練，曾任黑田和生在台翻譯、Gary White時期中華男足守門助理教練兼翻譯，也曾赴德國學習足球，返日後於橫濱FC、群馬草津溫泉等職業俱樂部青訓體系執教。（圖／陳彥夫提供）

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，日本隊以1：2遭巴西逆轉絕殺，隊史第5度止步世界盃淘汰賽首輪。這場失利不只是「又差一步」的遺憾，更揭開日本足球轉型過程中的核心課題：當他們逐漸從集體服從、根性論，走向強調個體自立與自主判斷，面對足球早已融入生活的巴西，仍在關鍵瞬間被對手的個人能力與文化底蘊擊敗。日本足球近年的進步，大家都看得很清楚。大量球員旅歐，戰術理解提升，攻守轉換速度變快，日本已經不再只是過去印象中那支依靠紀律、跑動與組織性的球隊。他們已經能在世界盃淘汰賽舞台上，和巴西這樣的傳統強權正面抗衡，甚至一度看見改寫歷史的機會。但我認為，真正困難的地方不只是技術或戰術，而是文化轉型。過去日本體育界長期存在一種「體育主義」思維，強調集體一體化、絕對服從教練、忍耐與根性。這套模式可以培養出紀律、執行力與團隊秩序，但也可能壓縮球員在場上自行判斷、冒險創造與承擔結果的空間。換句話說，日本過去很擅長培養「聽得懂戰術、執行力很高的球員」，但在世界最高層級的淘汰賽裡，真正決定勝負的，往往是球員能不能在沒有標準答案的瞬間，自己做出選擇。這正是我看到日本足球目前正在努力跨越的課題：從集體服從，走向個體自立。日本正在努力培養能自主決斷的球員，但巴西早就把這件事內化成足球文化。對巴西來說，足球不是單純的競技項目，而是生活、街頭、社區與日常競爭的一部分。很多巴西球員從小就在非正式的街頭足球環境中學會帶球、突破、欺騙對手，也學會在混亂中找到空間。那樣的環境不一定總是規範，卻能培養出很高的即興能力與自我表達。所以我不會只用「天賦」兩個字去解釋巴西的個人能力，那是一整套足球文化長期累積出來的結果。當日本用嚴密的紀律、壓迫與團隊連動限制巴西時，巴西仍然可能靠一次盤帶、一腳傳球、一個射門選擇改變比賽。這就是足球王國最可怕的地方：即使戰術結構被限制，他們仍有人可以在局部創造破口。日本這場1：2被逆轉絕殺，正好反映兩種足球路徑的差異。日本正在從「組織中的個體」慢慢成長出來；巴西則是早已讓「個體衝動」成為文化的一部分。這場失利不代表日本足球失敗。相反地，日本已經證明，亞洲球隊可以用紀律、組織、旅歐經驗與現代化青訓逼近世界強權。只是世界盃淘汰賽的殘酷在於，接近不等於跨越。日本能在大部分時間靠整體結構與巴西周旋，但要真正突破16強這道門檻，他們還需要更多能在關鍵區域、關鍵時間點做出決斷的球員。最後一傳敢不敢冒險？最後一射夠不夠果斷？面對巴西球員的個人突破時，防守者能不能在零點幾秒內做出正確判斷？這些都不是單靠戰術板能完全解決的問題。我常說，球員要學會「將箭頭指向自己」。這不是要球員把失敗全部歸咎於自己，而是讓球員學會內省：下一次我還能做什麼？下一次我能不能更早判斷、更果斷選擇、更勇敢承擔？日本足球的進步，正是建立在這種自我追問上。但巴西這場比賽也提醒日本，個體自立不能只是口號，而是必須在最高壓、最高速、最高對抗的場景裡真正長出來。這場日本與巴西的對決，對台灣足球同樣有啟發。我認為，台灣若想培養出更好的球員，不能只把焦點放在孩子「夠不夠努力」、「有沒有天分」，更要回頭檢視教育制度與大人的行為，是否真的給了孩子思考、選擇與承擔的空間。在台灣的訓練與教育環境中，大人有時太習慣快速給答案，也太急著糾正錯誤。孩子做錯動作，立刻被罵；比賽輸了，先被檢討態度；場上做出冒險選擇，可能被要求「不要亂踢」。久而久之，孩子學會的不是如何自己判斷，而是如何避免犯錯、等待指令、迎合大人的期待。問題是，如果一名球員從小被訓練成只會服從、只會聽指令，他到了高強度比賽場上，就很難在瞬間自己解決問題。日本足球正在反思的，正是過去過度強調集體服從與根性論後，如何重新把「個體自立」還給球員；巴西足球則提醒我們，創造力不是長大後才突然出現，而是在孩子願意嘗試、敢於突破、允許犯錯的環境裡，一點一滴累積出來。因此，真正好的青訓不只是訓練技術，也不是把孩子塑造成「聽話的球員」。更重要的是，大人要學會少一點控制，多一點引導；少一點責罵，多一點提問；少一點只看結果，多一點陪孩子理解過程。唯有如此，孩子才可能成為能觀察、判斷、選擇並承擔的球員。日本再次止步世界盃淘汰賽首輪，結果殘酷，但背後並非只有悲情。他們正走在從集體服從邁向個體自立的轉型路上，而這條路本來就不會一步到位。巴西則用這場比賽提醒所有追趕者：真正的足球強權，不只是擁有多少旅外球星，而是擁有能讓球員從小自由判斷、表達、冒險與承擔的文化土壤。對台灣而言，這場日本與巴西的比賽不只是一場比賽，更是一面鏡子。若我們期待下一代球員走向更高舞台，就不能只要求孩子守紀律、聽指令、少犯錯，也必須給他們思考、嘗試、創造與面對失敗的空間。日本足球轉型的陣痛與巴西足球文化的底蘊，最終都指向同一件事：真正的足球養成，不只是訓練技術，更是培養一個孩子在場上思考、選擇、犯錯與承擔的能力。