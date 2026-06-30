南太平洋近來上演了真實版海上求生記！庫克群島（Cook Islands）一名漁民日前獨自出海捕魚時，因引擎故障失去動力，在遼闊的太平洋上漂流長達8天、7夜，期間僅靠生魚、雨水與堅定信仰苦撐，最終在紐西蘭空軍協助定位下，由一艘台灣漁船成功救起，平安脫險。
根據衛報報導，這場驚魂記始於6月11日，42歲漁民阿皮烏塔（Junior Apiuta Apiuta）居住在庫克群島最北端的普卡普卡環礁（Pukapuka），距離首都拉羅湯加（Rarotonga）約1140公里，位於紐西蘭與夏威夷之間。
獨自出海引擎突故障 兩度遭巨浪襲擊落海
當天，他打完排球後依照往常獨自駕駛一艘4公尺長的鋁製小船出海捕魚。由於看見海鳥盤旋，判斷附近有魚群，便一路駛向外海。然而沒多久，引擎開始異常，不斷發出如同咳嗽般的斷續聲響，最後完全熄火。
當時夜色已深、海風逐漸增強，阿皮烏塔手邊沒有任何維修工具，只能眼睜睜看著家鄉燈火愈來愈遠。
他一度想過跳海游回島上，但很快便放棄這個念頭，「我心想，如果跳下去游泳，大概根本回不去，所以還是留在船上。」
暴風雨、生魚、雨水求生 信仰成最大支柱
但接下來幾天成了他人生最艱難的考驗。暴風雨與巨浪不斷襲來，他只能蹲低身體維持船身平衡，同時不停將灌入船內的海水舀出去，避免小船翻覆。
阿皮烏塔回憶，這段求生經歷中，他曾兩度遭數公尺高巨浪掀入海中，冰冷海水與暴風雨不斷襲擊小船，但他始終沒有放棄希望。
他說：「海浪比我的船還高，從兩側不斷拍打過來，把我拋進海裡兩次」，「但我沒有害怕，因為我從未失去信仰，也從未停止禱告。」
整整8天裡，他身邊僅剩兩瓶飲用水、一個水桶、釣具、保冷箱及一塊帆布。食物則完全依靠自己釣到的魚，直接生食充飢；下雨時，再利用水桶收集雨水維持生命。 夜晚氣溫驟降，他只能躲進保冷箱旁，披著帆布抵禦寒風。
阿皮烏塔表示：「晚上幾乎什麼事都做不了，只覺得非常寒冷。」即使如此，他始終相信自己會獲救。
漂流第三天晚上，他祈禱後曾發現遠方出現一艘漁船燈光，讓他一度欣喜若狂，不斷划船試圖靠近，卻因強風吹襲，反而愈漂愈遠，只能眼睜睜看著希望消失在夜色中。
紐西蘭空軍定位 台灣漁船成功救起
直到第八天，天空終於放晴。阿皮烏塔突然聽見飛機引擎聲，抬頭發現一架飛機在上空盤旋，「我心裡想，這可能就是來救我的。」
原來，那是紐西蘭皇家空軍執行搜救任務的巡邏機，成功發現他的位置後，立即引導附近作業中的船隻前往救援。不久後，一艘台灣籍漁船抵達附近。
阿皮烏塔不停吹哨，直到船員聽見聲音，以手電筒照向海面，終於發現漂流中的小船，將他安全救起，結束長達7夜8天的海上漂流。
登船後，他終於洗上熱水澡、吃到熱食，並立即打電話給家人。他第一通電話打給伴侶，只說了一句：「親愛的，我沒事了。」目前阿皮烏塔已被送往紐西蘭接受照護，預計近期返回庫克群島與家人團聚。
經歷生死關頭後，他坦言未來仍會繼續出海捕魚，但會更加謹慎。他也分享自己的求生心得，提醒所有漁民：「別忘了帶手電筒、救生衣，也別忘了雨衣。最重要的是，在出海前，先誠心祈禱。」
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獨自出海引擎突故障 兩度遭巨浪襲擊落海
當天，他打完排球後依照往常獨自駕駛一艘4公尺長的鋁製小船出海捕魚。由於看見海鳥盤旋，判斷附近有魚群，便一路駛向外海。然而沒多久，引擎開始異常，不斷發出如同咳嗽般的斷續聲響，最後完全熄火。
當時夜色已深、海風逐漸增強，阿皮烏塔手邊沒有任何維修工具，只能眼睜睜看著家鄉燈火愈來愈遠。
他一度想過跳海游回島上，但很快便放棄這個念頭，「我心想，如果跳下去游泳，大概根本回不去，所以還是留在船上。」
但接下來幾天成了他人生最艱難的考驗。暴風雨與巨浪不斷襲來，他只能蹲低身體維持船身平衡，同時不停將灌入船內的海水舀出去，避免小船翻覆。
阿皮烏塔回憶，這段求生經歷中，他曾兩度遭數公尺高巨浪掀入海中，冰冷海水與暴風雨不斷襲擊小船，但他始終沒有放棄希望。
他說：「海浪比我的船還高，從兩側不斷拍打過來，把我拋進海裡兩次」，「但我沒有害怕，因為我從未失去信仰，也從未停止禱告。」
整整8天裡，他身邊僅剩兩瓶飲用水、一個水桶、釣具、保冷箱及一塊帆布。食物則完全依靠自己釣到的魚，直接生食充飢；下雨時，再利用水桶收集雨水維持生命。 夜晚氣溫驟降，他只能躲進保冷箱旁，披著帆布抵禦寒風。
阿皮烏塔表示：「晚上幾乎什麼事都做不了，只覺得非常寒冷。」即使如此，他始終相信自己會獲救。
漂流第三天晚上，他祈禱後曾發現遠方出現一艘漁船燈光，讓他一度欣喜若狂，不斷划船試圖靠近，卻因強風吹襲，反而愈漂愈遠，只能眼睜睜看著希望消失在夜色中。
紐西蘭空軍定位 台灣漁船成功救起
直到第八天，天空終於放晴。阿皮烏塔突然聽見飛機引擎聲，抬頭發現一架飛機在上空盤旋，「我心裡想，這可能就是來救我的。」
原來，那是紐西蘭皇家空軍執行搜救任務的巡邏機，成功發現他的位置後，立即引導附近作業中的船隻前往救援。不久後，一艘台灣籍漁船抵達附近。
阿皮烏塔不停吹哨，直到船員聽見聲音，以手電筒照向海面，終於發現漂流中的小船，將他安全救起，結束長達7夜8天的海上漂流。
登船後，他終於洗上熱水澡、吃到熱食，並立即打電話給家人。他第一通電話打給伴侶，只說了一句：「親愛的，我沒事了。」目前阿皮烏塔已被送往紐西蘭接受照護，預計近期返回庫克群島與家人團聚。
經歷生死關頭後，他坦言未來仍會繼續出海捕魚，但會更加謹慎。他也分享自己的求生心得，提醒所有漁民：「別忘了帶手電筒、救生衣，也別忘了雨衣。最重要的是，在出海前，先誠心祈禱。」