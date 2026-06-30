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年底台中市長選戰持續加溫，民進黨市長候選人何欣純今(30)日直攻山城，於和平區正式成立「大台中梨山後援會」，展現搶攻偏鄉票倉的強烈決心。何欣純強調，自己過去已走訪梨山十多次，今在全台中海拔最高的地方成功插旗，代表著翻轉台中的高度期待，未來將透過具體政策投資大梨山，落實城鄉平衡。談及與地方的深厚情感，何欣純透露，高中畢業升大學前，她曾獨自到梨山打工近一個月，幫忙新世紀梨秤重分級、包海綿與裝箱。她笑稱，自己應該是唯一真正住過環山部落的市長候選人與立法委員，正因為年輕時親身體驗過高山生活，她比任何人都更懂得梨山農民在耕作、運輸、行銷與日常生活中的不易。何欣純指出，梨山擁有高品質、高單價、高水準的「三高」水果與茶葉，不論是水梨、水蜜桃、蘋果或高山茶， syndicate 都是台中最珍貴的農業品牌。隨著宅配與電子商務普及，許多青農透過網路行銷讓產銷供不應求。她強調，大梨山具備得天獨厚的觀光資源，未來市府將導入更完整的行銷策略與觀光規劃，同時完善大眾交通與公共服務，串聯精緻農業與深度旅遊，創造豐沛的觀光消費力，讓世界看見大梨山。在地方建設方面，何欣純表示，自己年年上梨山關心基層，積極爭取農路修繕、水土保持、道路復原等工程與經費。在立法院教育及文化委員會任內，她全力推動「偏遠地區學校教育發展條例」三讀通過。展望未來，她將以市長的高度，大力推動偏鄉醫療資源升級，並投入更多資源以穩定偏鄉師資、提升教學品質，全力拉近城鄉差距。何欣純最後強調，過去她對梨山地區的關心與建設承諾「說到做到」，未來若有機會服務大台中，定會編列充足預算與資源，全力協助大梨山地區全面發展。她帶領現場支持者高喊「市長換欣、台中創新」，期盼與鄉親共同翻轉台中、迎接更好未來。